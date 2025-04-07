- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
172
Negociações com lucro:
123 (71.51%)
Negociações com perda:
49 (28.49%)
Melhor negociação:
96.03 USD
Pior negociação:
-129.00 USD
Lucro bruto:
902.57 USD (19 850 pips)
Perda bruta:
-535.81 USD (23 424 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (355.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
355.34 USD (44)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
29.58%
Depósito máximo carregado:
25.34%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.84
Negociações longas:
100 (58.14%)
Negociações curtas:
72 (41.86%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
2.13 USD
Lucro médio:
7.34 USD
Perda média:
-10.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-47.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-129.00 USD (1)
Crescimento mensal:
4.01%
Previsão anual:
48.67%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.59 USD
Máximo:
129.00 USD (16.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.08% (129.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.63% (162.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|archived
|26
|EURJPY
|19
|USDJPY
|16
|EURUSD
|12
|AUDCAD
|8
|GBPJPY
|6
|NZDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|4
|EURCHF
|3
|EURGBP
|3
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|39
|archived
|238
|EURJPY
|21
|USDJPY
|4
|EURUSD
|22
|AUDCAD
|7
|GBPJPY
|4
|NZDCAD
|7
|GBPUSD
|2
|EURCAD
|5
|EURCHF
|7
|EURGBP
|6
|CHFJPY
|4
|USDCHF
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-7.1K
|archived
|0
|EURJPY
|2.5K
|USDJPY
|-4.5K
|EURUSD
|2.2K
|AUDCAD
|325
|GBPJPY
|-67
|NZDCAD
|938
|GBPUSD
|-395
|EURCAD
|737
|EURCHF
|538
|EURGBP
|443
|CHFJPY
|599
|USDCHF
|200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +96.03 USD
Pior negociação: -129 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +355.34 USD
Máxima perda consecutiva: -47.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 19
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
FXCC-Live
|0.00 × 5
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 6
Alpari-Trade
|0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 2
GDMFX-Live
|0.00 × 8
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
GlobalPrime-Live
|0.00 × 8
FTT-Live2
|0.00 × 2
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
Exness-Real5
|0.00 × 12
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
387 mais ...
