Raphael Okonkwo

BigMarket

Raphael Okonkwo
0条评论
可靠性
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 46%
FBS-Real-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
172
盈利交易:
123 (71.51%)
亏损交易:
49 (28.49%)
最好交易:
96.03 USD
最差交易:
-129.00 USD
毛利:
902.57 USD (19 850 pips)
毛利亏损:
-535.81 USD (23 424 pips)
最大连续赢利:
44 (355.34 USD)
最大连续盈利:
355.34 USD (44)
夏普比率:
0.12
交易活动:
29.58%
最大入金加载:
25.34%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.84
长期交易:
100 (58.14%)
短期交易:
72 (41.86%)
利润因子:
1.68
预期回报:
2.13 USD
平均利润:
7.34 USD
平均损失:
-10.93 USD
最大连续失误:
4 (-47.26 USD)
最大连续亏损:
-129.00 USD (1)
每月增长:
4.01%
年度预测:
48.67%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
126.59 USD
最大值:
129.00 USD (16.08%)
相对跌幅:
结余:
16.08% (129.00 USD)
净值:
18.63% (162.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 62
archived 26
EURJPY 19
USDJPY 16
EURUSD 12
AUDCAD 8
GBPJPY 6
NZDCAD 5
GBPUSD 4
EURCAD 4
EURCHF 3
EURGBP 3
CHFJPY 3
USDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 39
archived 238
EURJPY 21
USDJPY 4
EURUSD 22
AUDCAD 7
GBPJPY 4
NZDCAD 7
GBPUSD 2
EURCAD 5
EURCHF 7
EURGBP 6
CHFJPY 4
USDCHF 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -7.1K
archived 0
EURJPY 2.5K
USDJPY -4.5K
EURUSD 2.2K
AUDCAD 325
GBPJPY -67
NZDCAD 938
GBPUSD -395
EURCAD 737
EURCHF 538
EURGBP 443
CHFJPY 599
USDCHF 200
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +96.03 USD
最差交易: -129 USD
最大连续赢利: 44
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +355.34 USD
最大连续亏损: -47.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 19
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AdvancedMarkets-Live
0.00 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 24
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 6
Alpari-Trade
0.00 × 16
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
GDMFX-Live
0.00 × 8
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 8
FTT-Live2
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
387 更多...
State Gold
没有评论
2025.12.22 09:35
Share of trading days is too low
2025.12.06 09:38
Trading operations on the account were performed for only 36 days. This comprises 14.46% of days out of the 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 09:38
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.42% of days out of 249 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 05:51
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.18% of days out of 239 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 22:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 11:07
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.57% of days out of 219 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 20:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.29% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.23 06:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 07:44
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 00:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 11:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.16 07:01
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged on the signal account
