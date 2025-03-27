- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
444
利益トレード:
340 (76.57%)
損失トレード:
104 (23.42%)
ベストトレード:
69.34 USD
最悪のトレード:
-47.33 USD
総利益:
987.34 USD (98 240 pips)
総損失:
-661.74 USD (56 298 pips)
最大連続の勝ち:
15 (117.90 USD)
最大連続利益:
117.90 USD (15)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
67.64%
最大入金額:
8.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.05
長いトレード:
111 (25.00%)
短いトレード:
333 (75.00%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-6.36 USD
最大連続の負け:
5 (-95.42 USD)
最大連続損失:
-111.58 USD (4)
月間成長:
5.77%
年間予想:
70.05%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.49 USD
最大の:
158.47 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.56% (158.47 USD)
エクイティによる:
36.25% (783.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|EURNZD
|75
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|60
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|30
|NZDCHF
|18
|EURCAD
|15
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|67
|EURNZD
|47
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|39
|GBPNZD
|13
|NZDCHF
|17
|EURCAD
|8
|EURGBP
|14
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|9.7K
|EURNZD
|8.3K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|9K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCAD
|593
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.34 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +117.90 USD
最大連続損失: -95.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 334
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4340
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
FXCL-Main2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
