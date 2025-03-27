シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
444
利益トレード:
340 (76.57%)
損失トレード:
104 (23.42%)
ベストトレード:
69.34 USD
最悪のトレード:
-47.33 USD
総利益:
987.34 USD (98 240 pips)
総損失:
-661.74 USD (56 298 pips)
最大連続の勝ち:
15 (117.90 USD)
最大連続利益:
117.90 USD (15)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
67.64%
最大入金額:
8.89%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
2.05
長いトレード:
111 (25.00%)
短いトレード:
333 (75.00%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
2.90 USD
平均損失:
-6.36 USD
最大連続の負け:
5 (-95.42 USD)
最大連続損失:
-111.58 USD (4)
月間成長:
5.77%
年間予想:
70.05%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.49 USD
最大の:
158.47 USD (4.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.56% (158.47 USD)
エクイティによる:
36.25% (783.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 37
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 39
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 3.8K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +69.34 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +117.90 USD
最大連続損失: -95.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
43 より多く...
レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
