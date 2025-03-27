- Прирост
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
340 (76.57%)
Убыточных трейдов:
104 (23.42%)
Лучший трейд:
69.34 USD
Худший трейд:
-47.33 USD
Общая прибыль:
987.34 USD (98 240 pips)
Общий убыток:
-661.74 USD (56 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.90 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
71.28%
Макс. загрузка депозита:
8.89%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
111 (25.00%)
Коротких трейдов:
333 (75.00%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-95.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.58 USD (4)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.05%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.49 USD
Максимальная:
158.47 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.56% (158.47 USD)
По эквити:
36.25% (783.48 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|EURNZD
|75
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|60
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|30
|NZDCHF
|18
|EURCAD
|15
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|67
|EURNZD
|47
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|39
|GBPNZD
|13
|NZDCHF
|17
|EURCAD
|8
|EURGBP
|14
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|9.7K
|EURNZD
|8.3K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|9K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCAD
|593
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|104
Лучший трейд: +69.34 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +117.90 USD
Макс. убыток в серии: -95.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 334
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4340
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
FXCL-Main2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
Нет отзывов
