СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
444
Прибыльных трейдов:
340 (76.57%)
Убыточных трейдов:
104 (23.42%)
Лучший трейд:
69.34 USD
Худший трейд:
-47.33 USD
Общая прибыль:
987.34 USD (98 240 pips)
Общий убыток:
-661.74 USD (56 298 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (117.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
117.90 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
71.28%
Макс. загрузка депозита:
8.89%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
2.05
Длинных трейдов:
111 (25.00%)
Коротких трейдов:
333 (75.00%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-95.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.58 USD (4)
Прирост в месяц:
5.77%
Годовой прогноз:
70.05%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.49 USD
Максимальная:
158.47 USD (4.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.56% (158.47 USD)
По эквити:
36.25% (783.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 37
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 39
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 3.8K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.34 USD
Худший трейд: -47 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +117.90 USD
Макс. убыток в серии: -95.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
еще 43...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROBO 71
35 USD в месяц
34%
0
0
USD
618
USD
58
95%
444
76%
71%
1.49
0.73
USD
36%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.