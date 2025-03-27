- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
281 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (23.64%)
En iyi işlem:
69.34 USD
En kötü işlem:
-47.33 USD
Brüt kâr:
864.13 USD (82 075 pips)
Brüt zarar:
-614.89 USD (49 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (117.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.90 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.88%
Maks. mevduat yükü:
8.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
95 (25.82%)
Satış işlemleri:
273 (74.18%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-95.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.58 USD (4)
Aylık büyüme:
5.16%
Yıllık tahmin:
62.56%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.49 USD
Maksimum:
158.47 USD (4.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (158.47 USD)
Varlığa göre:
36.25% (783.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|59
|GBPUSD
|58
|EURNZD
|36
|GBPNZD
|30
|AUDUSD
|23
|EURCAD
|12
|NZDCHF
|7
|GBPCAD
|3
|EURGBP
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|67
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|39
|GBPUSD
|35
|EURNZD
|21
|GBPNZD
|13
|AUDUSD
|17
|EURCAD
|7
|NZDCHF
|3
|GBPCAD
|5
|EURGBP
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.7K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|8.8K
|GBPUSD
|1.2K
|EURNZD
|3.5K
|GBPNZD
|2.4K
|AUDUSD
|1.6K
|EURCAD
|1K
|NZDCHF
|174
|GBPCAD
|593
|EURGBP
|487
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +69.34 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +117.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live14
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.50 × 312
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4336
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
|
AxiTrader-US07-Live
|1.35 × 233
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
17%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
46
94%
368
76%
78%
1.40
0.68
USD
USD
36%
1:300