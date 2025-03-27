SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 17%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
368
Kârla kapanan işlemler:
281 (76.35%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (23.64%)
En iyi işlem:
69.34 USD
En kötü işlem:
-47.33 USD
Brüt kâr:
864.13 USD (82 075 pips)
Brüt zarar:
-614.89 USD (49 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (117.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
117.90 USD (15)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
77.88%
Maks. mevduat yükü:
8.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
95 (25.82%)
Satış işlemleri:
273 (74.18%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.08 USD
Ortalama zarar:
-7.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-95.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.58 USD (4)
Aylık büyüme:
5.16%
Yıllık tahmin:
62.56%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.49 USD
Maksimum:
158.47 USD (4.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.56% (158.47 USD)
Varlığa göre:
36.25% (783.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 79
NZDUSD 60
AUDCAD 59
GBPUSD 58
EURNZD 36
GBPNZD 30
AUDUSD 23
EURCAD 12
NZDCHF 7
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 67
NZDUSD 39
AUDCAD 39
GBPUSD 35
EURNZD 21
GBPNZD 13
AUDUSD 17
EURCAD 7
NZDCHF 3
GBPCAD 5
EURGBP 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 9.7K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 8.8K
GBPUSD 1.2K
EURNZD 3.5K
GBPNZD 2.4K
AUDUSD 1.6K
EURCAD 1K
NZDCHF 174
GBPCAD 593
EURGBP 487
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.34 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +117.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -95.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.33 × 15
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.50 × 312
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4336
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
42 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ROBO 71
Ayda 35 USD
17%
0
0
USD
541
USD
46
94%
368
76%
78%
1.40
0.68
USD
36%
1:300
