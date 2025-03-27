SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 17%
RoboForex-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
368
Bénéfice trades:
281 (76.35%)
Perte trades:
87 (23.64%)
Meilleure transaction:
69.34 USD
Pire transaction:
-47.33 USD
Bénéfice brut:
864.13 USD (82 075 pips)
Perte brute:
-614.89 USD (49 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (117.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
117.90 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
77.88%
Charge de dépôt maximale:
8.89%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
95 (25.82%)
Courts trades:
273 (74.18%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
3.08 USD
Perte moyenne:
-7.07 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-95.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-111.58 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.16%
Prévision annuelle:
62.56%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
50.49 USD
Maximal:
158.47 USD (4.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.56% (158.47 USD)
Par fonds propres:
36.25% (783.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 79
NZDUSD 60
AUDCAD 59
GBPUSD 58
EURNZD 36
GBPNZD 30
AUDUSD 23
EURCAD 12
NZDCHF 7
GBPCAD 3
EURGBP 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 67
NZDUSD 39
AUDCAD 39
GBPUSD 35
EURNZD 21
GBPNZD 13
AUDUSD 17
EURCAD 7
NZDCHF 3
GBPCAD 5
EURGBP 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 9.7K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 8.8K
GBPUSD 1.2K
EURNZD 3.5K
GBPNZD 2.4K
AUDUSD 1.6K
EURCAD 1K
NZDCHF 174
GBPCAD 593
EURGBP 487
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +69.34 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +117.90 USD
Perte consécutive maximale: -95.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarkets-Live14
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live04
0.33 × 15
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.50 × 312
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4336
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
AxiTrader-US07-Live
1.35 × 233
42 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROBO 71
35 USD par mois
17%
0
0
USD
541
USD
46
94%
368
76%
78%
1.40
0.68
USD
36%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.