Negociações:
444
Negociações com lucro:
340 (76.57%)
Negociações com perda:
104 (23.42%)
Melhor negociação:
69.34 USD
Pior negociação:
-47.33 USD
Lucro bruto:
987.34 USD (98 240 pips)
Perda bruta:
-661.74 USD (56 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (117.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
67.64%
Depósito máximo carregado:
8.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.05
Negociações longas:
111 (25.00%)
Negociações curtas:
333 (75.00%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-6.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-95.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.58 USD (4)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.05%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.49 USD
Máximo:
158.47 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.56% (158.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.25% (783.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|EURNZD
|75
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|60
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|30
|NZDCHF
|18
|EURCAD
|15
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|67
|EURNZD
|47
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|39
|GBPNZD
|13
|NZDCHF
|17
|EURCAD
|8
|EURGBP
|14
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|9.7K
|EURNZD
|8.3K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|9K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCAD
|593
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.34 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +117.90 USD
Máxima perda consecutiva: -95.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 334
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4340
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
FXCL-Main2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
34%
0
0
USD
USD
618
USD
USD
58
95%
444
76%
68%
1.49
0.73
USD
USD
36%
1:300