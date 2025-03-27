SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
444
Negociações com lucro:
340 (76.57%)
Negociações com perda:
104 (23.42%)
Melhor negociação:
69.34 USD
Pior negociação:
-47.33 USD
Lucro bruto:
987.34 USD (98 240 pips)
Perda bruta:
-661.74 USD (56 298 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (117.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
67.64%
Depósito máximo carregado:
8.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
2.05
Negociações longas:
111 (25.00%)
Negociações curtas:
333 (75.00%)
Fator de lucro:
1.49
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
2.90 USD
Perda média:
-6.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-95.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.58 USD (4)
Crescimento mensal:
5.77%
Previsão anual:
70.05%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.49 USD
Máximo:
158.47 USD (4.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.56% (158.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.25% (783.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 37
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 39
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 3.8K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +69.34 USD
Pior negociação: -47 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +117.90 USD
Máxima perda consecutiva: -95.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
43 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
