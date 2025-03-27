SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
445
Gewinntrades:
341 (76.62%)
Verlusttrades:
104 (23.37%)
Bester Trade:
69.34 USD
Schlechtester Trade:
-47.33 USD
Bruttoprofit:
989.54 USD (98 462 pips)
Bruttoverlust:
-661.74 USD (56 298 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (117.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.90 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
67.64%
Max deposit load:
8.89%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
2.07
Long-Positionen:
111 (24.94%)
Short-Positionen:
334 (75.06%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-95.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111.58 USD (4)
Wachstum pro Monat :
4.03%
Jahresprognose:
48.94%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.49 USD
Maximaler:
158.47 USD (4.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.56% (158.47 USD)
Kapital:
36.25% (783.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 38
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 41
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 4K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.34 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -95.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
noch 43 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
