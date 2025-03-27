- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
444
盈利交易:
340 (76.57%)
亏损交易:
104 (23.42%)
最好交易:
69.34 USD
最差交易:
-47.33 USD
毛利:
987.34 USD (98 240 pips)
毛利亏损:
-661.74 USD (56 298 pips)
最大连续赢利:
15 (117.90 USD)
最大连续盈利:
117.90 USD (15)
夏普比率:
0.09
交易活动:
71.28%
最大入金加载:
8.89%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.05
长期交易:
111 (25.00%)
短期交易:
333 (75.00%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-6.36 USD
最大连续失误:
5 (-95.42 USD)
最大连续亏损:
-111.58 USD (4)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.05%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
50.49 USD
最大值:
158.47 USD (4.88%)
相对跌幅:
结余:
5.56% (158.47 USD)
净值:
36.25% (783.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|EURNZD
|75
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|60
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|37
|GBPNZD
|30
|NZDCHF
|18
|EURCAD
|15
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|67
|EURNZD
|47
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|39
|GBPNZD
|13
|NZDCHF
|17
|EURCAD
|8
|EURGBP
|14
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|9.7K
|EURNZD
|8.3K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|9K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|3.8K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCAD
|593
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|104
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.34 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +117.90 USD
最大连续亏损: -95.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.41 × 17
|
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
|
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 334
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
|
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
|
TitanFX-01
|0.68 × 101
|
RoboForex-Prime
|0.87 × 4340
|
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
|
AMarkets-Real
|0.97 × 73
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
|
Exness-Real28
|1.14 × 14
|
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
|
FXCL-Main2
|1.33 × 6
|
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
34%
0
0
USD
USD
618
USD
USD
58
95%
444
76%
71%
1.49
0.73
USD
USD
36%
1:300