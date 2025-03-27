信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ROBO 71
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
444
盈利交易:
340 (76.57%)
亏损交易:
104 (23.42%)
最好交易:
69.34 USD
最差交易:
-47.33 USD
毛利:
987.34 USD (98 240 pips)
毛利亏损:
-661.74 USD (56 298 pips)
最大连续赢利:
15 (117.90 USD)
最大连续盈利:
117.90 USD (15)
夏普比率:
0.09
交易活动:
71.28%
最大入金加载:
8.89%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
2.05
长期交易:
111 (25.00%)
短期交易:
333 (75.00%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
2.90 USD
平均损失:
-6.36 USD
最大连续失误:
5 (-95.42 USD)
最大连续亏损:
-111.58 USD (4)
每月增长:
5.77%
年度预测:
70.05%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
50.49 USD
最大值:
158.47 USD (4.88%)
相对跌幅:
结余:
5.56% (158.47 USD)
净值:
36.25% (783.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 37
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 39
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 3.8K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.34 USD
最差交易: -47 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +117.90 USD
最大连续亏损: -95.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
43 更多...
没有评论
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ROBO 71
每月35 USD
34%
0
0
USD
618
USD
58
95%
444
76%
71%
1.49
0.73
USD
36%
1:300
复制

