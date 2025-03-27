SeñalesSecciones
Dmitrii Urakov

ROBO 71

Dmitrii Urakov
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 34%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
444
Transacciones Rentables:
340 (76.57%)
Transacciones Irrentables:
104 (23.42%)
Mejor transacción:
69.34 USD
Peor transacción:
-47.33 USD
Beneficio Bruto:
987.34 USD (98 240 pips)
Pérdidas Brutas:
-661.74 USD (56 298 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (117.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.90 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
67.64%
Carga máxima del depósito:
8.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
2.05
Transacciones Largas:
111 (25.00%)
Transacciones Cortas:
333 (75.00%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
2.90 USD
Pérdidas medias:
-6.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-95.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.58 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.77%
Pronóstico anual:
70.05%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.49 USD
Máxima:
158.47 USD (4.88%)
Reducción relativa:
De balance:
5.56% (158.47 USD)
De fondos:
36.25% (783.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 79
EURNZD 75
NZDUSD 60
AUDCAD 60
GBPUSD 58
AUDUSD 37
GBPNZD 30
NZDCHF 18
EURCAD 15
EURGBP 4
GBPCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 67
EURNZD 47
NZDUSD 39
AUDCAD 40
GBPUSD 35
AUDUSD 39
GBPNZD 13
NZDCHF 17
EURCAD 8
EURGBP 14
GBPCAD 5
EURCHF 1
AUDNZD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 9.7K
EURNZD 8.3K
NZDUSD 3.9K
AUDCAD 9K
GBPUSD 1.2K
AUDUSD 3.8K
GBPNZD 2.4K
NZDCHF 1.1K
EURCAD 1.2K
EURGBP 1.2K
GBPCAD 593
EURCHF 120
AUDNZD 104
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.34 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +117.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -95.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live05
0.33 × 6
ICMarkets-Live04
0.41 × 17
Tickmill-Live04
0.49 × 977
ICMarkets-Live16
0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 34
Tickmill-Live08
0.63 × 38
TitanFX-01
0.68 × 101
RoboForex-Prime
0.87 × 4340
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
1.17 × 70
FXCL-Main2
1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
1.34 × 68
otros 43...
2025.12.26 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 21:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 03:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 03:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.30 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 01:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 17:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 09:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
