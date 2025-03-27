- 자본
- 축소
트레이드:
448
이익 거래:
344 (76.78%)
손실 거래:
104 (23.21%)
최고의 거래:
69.34 USD
최악의 거래:
-47.33 USD
총 수익:
993.94 USD (98 946 pips)
총 손실:
-661.74 USD (56 298 pips)
연속 최대 이익:
15 (117.90 USD)
연속 최대 이익:
117.90 USD (15)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
67.64%
최대 입금량:
8.89%
최근 거래:
37 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
2.10
롱(주식매수):
111 (24.78%)
숏(주식차입매도):
337 (75.22%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
0.74 USD
평균 이익:
2.89 USD
평균 손실:
-6.36 USD
연속 최대 손실:
5 (-95.42 USD)
연속 최대 손실:
-111.58 USD (4)
월별 성장률:
4.77%
연간 예측:
57.90%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.49 USD
최대한의:
158.47 USD (4.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.56% (158.47 USD)
자본금별:
36.25% (783.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|EURNZD
|75
|NZDUSD
|60
|AUDCAD
|60
|GBPUSD
|58
|AUDUSD
|40
|GBPNZD
|30
|NZDCHF
|18
|EURCAD
|15
|EURGBP
|4
|GBPCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDNZD
|2
|CADCHF
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|67
|EURNZD
|47
|NZDUSD
|39
|AUDCAD
|40
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|45
|GBPNZD
|13
|NZDCHF
|17
|EURCAD
|8
|EURGBP
|14
|GBPCAD
|5
|EURCHF
|1
|AUDNZD
|1
|CADCHF
|0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|9.7K
|EURNZD
|8.3K
|NZDUSD
|3.9K
|AUDCAD
|9K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDUSD
|4.4K
|GBPNZD
|2.4K
|NZDCHF
|1.1K
|EURCAD
|1.2K
|EURGBP
|1.2K
|GBPCAD
|593
|EURCHF
|120
|AUDNZD
|104
|CADCHF
|40
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +69.34 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +117.90 USD
연속 최대 손실: -95.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-Real
|0.00 × 1
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
Exness-Real17
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
ICMarkets-Live14
|0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
|0.33 × 3
ICMarkets-Live05
|0.33 × 6
ICMarkets-Live04
|0.39 × 18
Tickmill-Live04
|0.49 × 977
ICMarkets-Live16
|0.50 × 12
RoboForex-ECN-3
|0.52 × 334
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 34
Tickmill-Live08
|0.63 × 38
TitanFX-01
|0.68 × 101
RoboForex-Prime
|0.87 × 4383
ICMarketsSC-Live03
|0.89 × 232
AMarkets-Real
|0.97 × 73
RoboMarketsLLC-ECN-2
|1.00 × 8
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 306
Exness-Real28
|1.14 × 14
Alpari-Pro.ECN
|1.17 × 70
FXCL-Main2
|1.33 × 6
FXChoice-Pro Live
|1.34 × 68
