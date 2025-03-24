シグナルセクション
Remstone

Remstone Club

Remstone
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  149  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
700
利益トレード:
261 (37.28%)
損失トレード:
439 (62.71%)
ベストトレード:
1 719.90 USD
最悪のトレード:
-383.96 USD
総利益:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
総損失:
-11 797.14 USD (15 099 768 pips)
最大連続の勝ち:
33 (4 486.17 USD)
最大連続利益:
15 711.18 USD (18)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
48.32%
最大入金額:
20.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
614 (87.71%)
短いトレード:
86 (12.29%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
33.97 USD
平均利益:
136.31 USD
平均損失:
-26.87 USD
最大連続の負け:
79 (-2 170.60 USD)
最大連続損失:
-2 218.34 USD (72)
月間成長:
6.84%
年間予想:
82.93%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.40 USD
最大の:
4 133.15 USD (12.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (965.30 USD)
エクイティによる:
1.57% (368.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 194
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 2.7K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 719.90 USD
最悪のトレード: -384 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 72
最大連続利益: +4 486.17 USD
最大連続損失: -2 170.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader (owned by Vantage Markets shareholders) using this link to have exact same results !

レビューなし
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
