- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
700
利益トレード:
261 (37.28%)
損失トレード:
439 (62.71%)
ベストトレード:
1 719.90 USD
最悪のトレード:
-383.96 USD
総利益:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
総損失:
-11 797.14 USD (15 099 768 pips)
最大連続の勝ち:
33 (4 486.17 USD)
最大連続利益:
15 711.18 USD (18)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
48.32%
最大入金額:
20.55%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
614 (87.71%)
短いトレード:
86 (12.29%)
プロフィットファクター:
3.02
期待されたペイオフ:
33.97 USD
平均利益:
136.31 USD
平均損失:
-26.87 USD
最大連続の負け:
79 (-2 170.60 USD)
最大連続損失:
-2 218.34 USD (72)
月間成長:
6.84%
年間予想:
82.93%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.40 USD
最大の:
4 133.15 USD (12.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.13% (965.30 USD)
エクイティによる:
1.57% (368.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|194
|ETHUSD
|162
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|2.7K
|ETHUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|1.2M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 719.90 USD
最悪のトレード: -384 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 72
最大連続利益: +4 486.17 USD
最大連続損失: -2 170.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader (owned by Vantage Markets shareholders) using this link to have exact same results !
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
149 USD/月
44%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
41
89%
700
37%
48%
3.01
33.97
USD
USD
4%
1:30