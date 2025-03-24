SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Remstone Club
Remstone

Remstone Club

Remstone
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 149 USD por mês
crescimento desde 2025 44%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
700
Negociações com lucro:
261 (37.28%)
Negociações com perda:
439 (62.71%)
Melhor negociação:
1 719.90 USD
Pior negociação:
-383.96 USD
Lucro bruto:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Perda bruta:
-11 797.14 USD (15 099 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (4 486.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 711.18 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
48.32%
Depósito máximo carregado:
20.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
614 (87.71%)
Negociações curtas:
86 (12.29%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
33.97 USD
Lucro médio:
136.31 USD
Perda média:
-26.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
79 (-2 170.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 218.34 USD (72)
Crescimento mensal:
6.84%
Previsão anual:
82.93%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.40 USD
Máximo:
4 133.15 USD (12.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (965.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (368.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 194
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 2.7K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 719.90 USD
Pior negociação: -384 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 72
Máximo lucro consecutivo: +4 486.17 USD
Máxima perda consecutiva: -2 170.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

Sem comentários
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
