Negociações:
700
Negociações com lucro:
261 (37.28%)
Negociações com perda:
439 (62.71%)
Melhor negociação:
1 719.90 USD
Pior negociação:
-383.96 USD
Lucro bruto:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Perda bruta:
-11 797.14 USD (15 099 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (4 486.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 711.18 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
48.32%
Depósito máximo carregado:
20.55%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
614 (87.71%)
Negociações curtas:
86 (12.29%)
Fator de lucro:
3.02
Valor esperado:
33.97 USD
Lucro médio:
136.31 USD
Perda média:
-26.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
79 (-2 170.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 218.34 USD (72)
Crescimento mensal:
6.84%
Previsão anual:
82.93%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.40 USD
Máximo:
4 133.15 USD (12.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.13% (965.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.57% (368.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|194
|ETHUSD
|162
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|2.7K
|ETHUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|2.3M
|ETHUSD
|1.2M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 719.90 USD
Pior negociação: -384 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 72
Máximo lucro consecutivo: +4 486.17 USD
Máxima perda consecutiva: -2 170.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader using this link to have exact same results !
