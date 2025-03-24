SignaleKategorien
Remstone

Remstone Club

Remstone
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 149 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 43%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
742
Gewinntrades:
261 (35.17%)
Verlusttrades:
481 (64.82%)
Bester Trade:
1 719.90 USD
Schlechtester Trade:
-383.96 USD
Bruttoprofit:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Bruttoverlust:
-12 406.14 USD (19 149 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (4 486.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 711.18 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
48.32%
Max deposit load:
20.55%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.61
Long-Positionen:
656 (88.41%)
Short-Positionen:
86 (11.59%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
31.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
136.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
79 (-2 170.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 218.34 USD (72)
Wachstum pro Monat :
0.10%
Jahresprognose:
1.17%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.40 USD
Maximaler:
4 133.15 USD (12.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.13% (965.30 USD)
Kapital:
1.57% (368.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 236
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 2.1K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -1.8M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 719.90 USD
Schlechtester Trade: -384 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 72
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 486.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 170.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader (owned by Vantage Markets shareholders) using this link to have exact same results !

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
