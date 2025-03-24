- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
742
Gewinntrades:
261 (35.17%)
Verlusttrades:
481 (64.82%)
Bester Trade:
1 719.90 USD
Schlechtester Trade:
-383.96 USD
Bruttoprofit:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Bruttoverlust:
-12 406.14 USD (19 149 717 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (4 486.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 711.18 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
48.32%
Max deposit load:
20.55%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
5.61
Long-Positionen:
656 (88.41%)
Short-Positionen:
86 (11.59%)
Profit-Faktor:
2.87
Mathematische Gewinnerwartung:
31.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
136.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.79 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
79 (-2 170.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 218.34 USD (72)
Wachstum pro Monat :
0.10%
Jahresprognose:
1.17%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.40 USD
Maximaler:
4 133.15 USD (12.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.13% (965.30 USD)
Kapital:
1.57% (368.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|236
|ETHUSD
|162
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|2.1K
|ETHUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.8M
|ETHUSD
|1.2M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 719.90 USD
Schlechtester Trade: -384 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 72
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 486.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 170.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader (owned by Vantage Markets shareholders) using this link to have exact same results !
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
149 USD pro Monat
43%
0
0
USD
USD
141K
USD
USD
42
90%
742
35%
48%
2.86
31.23
USD
USD
4%
1:30