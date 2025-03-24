- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
164 (43.50%)
Loss Trade:
213 (56.50%)
Best Trade:
1 184.48 USD
Worst Trade:
-66.64 USD
Profitto lordo:
7 064.18 USD (8 544 090 pips)
Perdita lorda:
-2 790.37 USD (5 020 634 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (761.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 980.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
62.03%
Massimo carico di deposito:
20.55%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
351 (93.10%)
Short Trade:
26 (6.90%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
11.34 USD
Profitto medio:
43.07 USD
Perdita media:
-13.10 USD
Massime perdite consecutive:
54 (-87.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.61 USD (18)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
25.52%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.40 USD
Massimale:
962.96 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (965.30 USD)
Per equità:
1.57% (368.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|96
|XAUUSD+
|67
|BTCUSD
|63
|SOLUSD
|30
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|8
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|XAGUSD+
|1
|GBPJPY+
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|1.7K
|XAUUSD+
|1.3K
|BTCUSD
|894
|SOLUSD
|491
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-142
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|XAGUSD+
|8
|GBPJPY+
|-14
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|1.1M
|XAUUSD+
|82K
|BTCUSD
|2.6M
|SOLUSD
|34K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-79K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|XAGUSD+
|87
|GBPJPY+
|-401
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 184.48 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +761.53 USD
Massima perdita consecutiva: -87.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1,5 %
- Risk : 1,5 %
More info @ remstone.eu
