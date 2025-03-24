SegnaliSezioni
Remstone

Remstone Club

Remstone
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 149 USD al mese
crescita dal 2025 23%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
164 (43.50%)
Loss Trade:
213 (56.50%)
Best Trade:
1 184.48 USD
Worst Trade:
-66.64 USD
Profitto lordo:
7 064.18 USD (8 544 090 pips)
Perdita lorda:
-2 790.37 USD (5 020 634 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (761.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 980.45 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
62.03%
Massimo carico di deposito:
20.55%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.44
Long Trade:
351 (93.10%)
Short Trade:
26 (6.90%)
Fattore di profitto:
2.53
Profitto previsto:
11.34 USD
Profitto medio:
43.07 USD
Perdita media:
-13.10 USD
Massime perdite consecutive:
54 (-87.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-621.61 USD (18)
Crescita mensile:
2.10%
Previsione annuale:
25.52%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.40 USD
Massimale:
962.96 USD (8.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (965.30 USD)
Per equità:
1.57% (368.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 96
XAUUSD+ 67
BTCUSD 63
SOLUSD 30
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 8
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
XAGUSD+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 1.7K
XAUUSD+ 1.3K
BTCUSD 894
SOLUSD 491
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -142
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
XAGUSD+ 8
GBPJPY+ -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 1.1M
XAUUSD+ 82K
BTCUSD 2.6M
SOLUSD 34K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -79K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
XAGUSD+ 87
GBPJPY+ -401
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 184.48 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +761.53 USD
Massima perdita consecutiva: -87.77 USD

