Remstone

Remstone Club

Remstone
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 149 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
164 (43.50%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (56.50%)
En iyi işlem:
1 184.48 USD
En kötü işlem:
-66.64 USD
Brüt kâr:
7 064.18 USD (8 544 090 pips)
Brüt zarar:
-2 790.37 USD (5 020 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (761.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 980.45 USD (7)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
62.03%
Maks. mevduat yükü:
20.55%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
351 (93.10%)
Satış işlemleri:
26 (6.90%)
Kâr faktörü:
2.53
Beklenen getiri:
11.34 USD
Ortalama kâr:
43.07 USD
Ortalama zarar:
-13.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
54 (-87.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-621.61 USD (18)
Aylık büyüme:
2.10%
Yıllık tahmin:
25.52%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.40 USD
Maksimum:
962.96 USD (8.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (965.30 USD)
Varlığa göre:
1.57% (368.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 96
XAUUSD+ 67
BTCUSD 63
SOLUSD 30
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 8
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
XAGUSD+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 1.7K
XAUUSD+ 1.3K
BTCUSD 894
SOLUSD 491
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -142
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
XAGUSD+ 8
GBPJPY+ -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 1.1M
XAUUSD+ 82K
BTCUSD 2.6M
SOLUSD 34K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -79K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
XAGUSD+ 87
GBPJPY+ -401
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 184.48 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +761.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1,5 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

İnceleme yok
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 18:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
