Remstone

Remstone Club

Remstone
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 149 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
164 (43.50%)
Perte trades:
213 (56.50%)
Meilleure transaction:
1 184.48 USD
Pire transaction:
-66.64 USD
Bénéfice brut:
7 064.18 USD (8 544 090 pips)
Perte brute:
-2 790.37 USD (5 020 634 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (761.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 980.45 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
62.03%
Charge de dépôt maximale:
20.55%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
351 (93.10%)
Courts trades:
26 (6.90%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
11.34 USD
Bénéfice moyen:
43.07 USD
Perte moyenne:
-13.10 USD
Pertes consécutives maximales:
54 (-87.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-621.61 USD (18)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.52%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.40 USD
Maximal:
962.96 USD (8.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.13% (965.30 USD)
Par fonds propres:
1.57% (368.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 96
XAUUSD+ 67
BTCUSD 63
SOLUSD 30
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 8
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
XAGUSD+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 1.7K
XAUUSD+ 1.3K
BTCUSD 894
SOLUSD 491
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -142
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
XAGUSD+ 8
GBPJPY+ -14
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 1.1M
XAUUSD+ 82K
BTCUSD 2.6M
SOLUSD 34K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -79K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
XAGUSD+ 87
GBPJPY+ -401
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 184.48 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +761.53 USD
Perte consécutive maximale: -87.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 1,5 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

Aucun avis
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 18:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 03:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.23 18:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.20 20:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 04:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 01:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.01 16:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 16:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.08% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 10:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 05:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
