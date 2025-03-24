- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
377
Bénéfice trades:
164 (43.50%)
Perte trades:
213 (56.50%)
Meilleure transaction:
1 184.48 USD
Pire transaction:
-66.64 USD
Bénéfice brut:
7 064.18 USD (8 544 090 pips)
Perte brute:
-2 790.37 USD (5 020 634 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (761.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 980.45 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
62.03%
Charge de dépôt maximale:
20.55%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.44
Longs trades:
351 (93.10%)
Courts trades:
26 (6.90%)
Facteur de profit:
2.53
Rendement attendu:
11.34 USD
Bénéfice moyen:
43.07 USD
Perte moyenne:
-13.10 USD
Pertes consécutives maximales:
54 (-87.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-621.61 USD (18)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
25.52%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.40 USD
Maximal:
962.96 USD (8.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.13% (965.30 USD)
Par fonds propres:
1.57% (368.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|96
|XAUUSD+
|67
|BTCUSD
|63
|SOLUSD
|30
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|8
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|XAGUSD+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|1.7K
|XAUUSD+
|1.3K
|BTCUSD
|894
|SOLUSD
|491
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-142
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|XAGUSD+
|8
|GBPJPY+
|-14
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|1.1M
|XAUUSD+
|82K
|BTCUSD
|2.6M
|SOLUSD
|34K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-79K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|XAGUSD+
|87
|GBPJPY+
|-401
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 184.48 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +761.53 USD
Perte consécutive maximale: -87.77 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 1,5 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader using this link to have exact same results !
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
149 USD par mois
23%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
28
80%
377
43%
62%
2.53
11.34
USD
USD
4%
1:30