- 자본
- 축소
트레이드:
766
이익 거래:
261 (34.07%)
손실 거래:
505 (65.93%)
최고의 거래:
1 719.90 USD
최악의 거래:
-383.96 USD
총 수익:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
총 손실:
-13 407.15 USD (21 067 873 pips)
연속 최대 이익:
33 (4 486.17 USD)
연속 최대 이익:
15 711.18 USD (18)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
48.32%
최대 입금량:
20.55%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
5.36
롱(주식매수):
680 (88.77%)
숏(주식차입매도):
86 (11.23%)
수익 요인:
2.65
기대수익:
28.94 USD
평균 이익:
136.31 USD
평균 손실:
-26.55 USD
연속 최대 손실:
99 (-2 712.09 USD)
연속 최대 손실:
-2 712.09 USD (99)
월별 성장률:
0.45%
연간 예측:
5.47%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.40 USD
최대한의:
4 133.15 USD (12.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.13% (965.30 USD)
자본금별:
1.57% (368.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|248
|ETHUSD
|174
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|1.5K
|ETHUSD
|1.3K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-3.6M
|ETHUSD
|1.1M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 719.90 USD
최악의 거래: -384 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 99
연속 최대 이익: +4 486.17 USD
연속 최대 손실: -2 712.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader (owned by Vantage Markets shareholders) using this link and a Pro ECN account to have exact same results !
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 249 USD
42%
0
0
USD
USD
140K
USD
USD
43
90%
766
34%
48%
2.65
28.94
USD
USD
4%
1:30