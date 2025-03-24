- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
688
盈利交易:
261 (37.93%)
亏损交易:
427 (62.06%)
最好交易:
1 719.90 USD
最差交易:
-383.96 USD
毛利:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
毛利亏损:
-11 611.83 USD (13 246 662 pips)
最大连续赢利:
33 (4 486.17 USD)
最大连续盈利:
15 711.18 USD (18)
夏普比率:
0.20
交易活动:
49.90%
最大入金加载:
20.55%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.80
长期交易:
602 (87.50%)
短期交易:
86 (12.50%)
利润因子:
3.06
预期回报:
34.83 USD
平均利润:
136.31 USD
平均损失:
-27.19 USD
最大连续失误:
79 (-2 170.60 USD)
最大连续亏损:
-2 218.34 USD (72)
每月增长:
8.01%
年度预测:
97.14%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
33.40 USD
最大值:
4 133.15 USD (12.75%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (965.30 USD)
净值:
1.57% (368.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|182
|ETHUSD
|162
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|2.9K
|ETHUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|4.1M
|ETHUSD
|1.2M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 719.90 USD
最差交易: -384 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 72
最大连续盈利: +4 486.17 USD
最大连续亏损: -2 170.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader using this link to have exact same results !
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月149 USD
44%
0
0
USD
USD
142K
USD
USD
41
89%
688
37%
50%
3.06
34.83
USD
USD
4%
1:30