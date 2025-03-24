信号部分
Remstone

Remstone Club

Remstone
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 149 USD per 
增长自 2025 44%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
688
盈利交易:
261 (37.93%)
亏损交易:
427 (62.06%)
最好交易:
1 719.90 USD
最差交易:
-383.96 USD
毛利:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
毛利亏损:
-11 611.83 USD (13 246 662 pips)
最大连续赢利:
33 (4 486.17 USD)
最大连续盈利:
15 711.18 USD (18)
夏普比率:
0.20
交易活动:
49.90%
最大入金加载:
20.55%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.80
长期交易:
602 (87.50%)
短期交易:
86 (12.50%)
利润因子:
3.06
预期回报:
34.83 USD
平均利润:
136.31 USD
平均损失:
-27.19 USD
最大连续失误:
79 (-2 170.60 USD)
最大连续亏损:
-2 218.34 USD (72)
每月增长:
8.01%
年度预测:
97.14%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
33.40 USD
最大值:
4 133.15 USD (12.75%)
相对跌幅:
结余:
4.13% (965.30 USD)
净值:
1.57% (368.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 182
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 2.9K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 4.1M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 719.90 USD
最差交易: -384 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 72
最大连续盈利: +4 486.17 USD
最大连续亏损: -2 170.60 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
