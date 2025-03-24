SeñalesSecciones
Remstone

Remstone Club

Remstone
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 44%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
700
Transacciones Rentables:
261 (37.28%)
Transacciones Irrentables:
439 (62.71%)
Mejor transacción:
1 719.90 USD
Peor transacción:
-383.96 USD
Beneficio Bruto:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 797.14 USD (15 099 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (4 486.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15 711.18 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
48.32%
Carga máxima del depósito:
20.55%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
614 (87.71%)
Transacciones Cortas:
86 (12.29%)
Factor de Beneficio:
3.02
Beneficio Esperado:
33.97 USD
Beneficio medio:
136.31 USD
Pérdidas medias:
-26.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
79 (-2 170.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 218.34 USD (72)
Crecimiento al mes:
6.84%
Pronóstico anual:
82.93%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.40 USD
Máxima:
4 133.15 USD (12.75%)
Reducción relativa:
De balance:
4.13% (965.30 USD)
De fondos:
1.57% (368.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 194
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 2.7K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 2.3M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 719.90 USD
Peor transacción: -384 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 72
Beneficio máximo consecutivo: +4 486.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 170.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

No hay comentarios
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Remstone Club
149 USD al mes
44%
0
0
USD
141K
USD
41
89%
700
37%
48%
3.01
33.97
USD
4%
1:30
