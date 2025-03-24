- Прирост
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
261 (37.93%)
Убыточных трейдов:
427 (62.06%)
Лучший трейд:
1 719.90 USD
Худший трейд:
-383.96 USD
Общая прибыль:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Общий убыток:
-11 611.83 USD (13 246 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (4 486.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 711.18 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
49.90%
Макс. загрузка депозита:
20.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
602 (87.50%)
Коротких трейдов:
86 (12.50%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
34.83 USD
Средняя прибыль:
136.31 USD
Средний убыток:
-27.19 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-2 170.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 218.34 USD (72)
Прирост в месяц:
8.01%
Годовой прогноз:
97.14%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.40 USD
Максимальная:
4 133.15 USD (12.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (965.30 USD)
По эквити:
1.57% (368.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|182
|ETHUSD
|162
|XAUUSD+
|139
|SOLUSD
|72
|NAS100ft.r
|27
|EURUSD+
|22
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|15
|NAS100.r
|14
|XAGUSD+
|7
|DJ30ft.r
|7
|USOUSD+
|6
|CL-OIL+
|5
|JPN225ft.r
|3
|USDCHF+
|2
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|2
|GBPUSD+
|2
|GBPJPY+
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|2.9K
|ETHUSD
|1.6K
|XAUUSD+
|9.6K
|SOLUSD
|-118
|NAS100ft.r
|77
|EURUSD+
|-40
|USDJPY+
|-26
|US2000.r
|-16
|NAS100.r
|-151
|XAGUSD+
|10K
|DJ30ft.r
|-2
|USOUSD+
|2
|CL-OIL+
|-8
|JPN225ft.r
|-18
|USDCHF+
|95
|GER40ft.r
|2
|HK50ft.r
|-2
|GBPUSD+
|-4
|GBPJPY+
|-14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|4.1M
|ETHUSD
|1.2M
|XAUUSD+
|204K
|SOLUSD
|16K
|NAS100ft.r
|-72K
|EURUSD+
|-3.9K
|USDJPY+
|-3.7K
|US2000.r
|-11K
|NAS100.r
|-80K
|XAGUSD+
|9.9K
|DJ30ft.r
|-43K
|USOUSD+
|68
|CL-OIL+
|-726
|JPN225ft.r
|-82K
|USDCHF+
|4.1K
|GER40ft.r
|2.1K
|HK50ft.r
|-13K
|GBPUSD+
|-368
|GBPJPY+
|-401
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 719.90 USD
Худший трейд: -384 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 72
Макс. прибыль в серии: +4 486.17 USD
Макс. убыток в серии: -2 170.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:
- Risk : 0,3 %
- Risk : 0,3 %
More info @ remstone.eu
Register to Startrader using this link to have exact same results !
Нет отзывов
