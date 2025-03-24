СигналыРазделы
Remstone

Remstone Club

Remstone
0 отзывов
Надежность
41 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 44%
STARTRADERFinancial-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
688
Прибыльных трейдов:
261 (37.93%)
Убыточных трейдов:
427 (62.06%)
Лучший трейд:
1 719.90 USD
Худший трейд:
-383.96 USD
Общая прибыль:
35 576.82 USD (18 496 955 pips)
Общий убыток:
-11 611.83 USD (13 246 662 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (4 486.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 711.18 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
49.90%
Макс. загрузка депозита:
20.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
602 (87.50%)
Коротких трейдов:
86 (12.50%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
34.83 USD
Средняя прибыль:
136.31 USD
Средний убыток:
-27.19 USD
Макс. серия проигрышей:
79 (-2 170.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 218.34 USD (72)
Прирост в месяц:
8.01%
Годовой прогноз:
97.14%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.40 USD
Максимальная:
4 133.15 USD (12.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.13% (965.30 USD)
По эквити:
1.57% (368.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 182
ETHUSD 162
XAUUSD+ 139
SOLUSD 72
NAS100ft.r 27
EURUSD+ 22
USDJPY+ 18
US2000.r 15
NAS100.r 14
XAGUSD+ 7
DJ30ft.r 7
USOUSD+ 6
CL-OIL+ 5
JPN225ft.r 3
USDCHF+ 2
GER40ft.r 2
HK50ft.r 2
GBPUSD+ 2
GBPJPY+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 2.9K
ETHUSD 1.6K
XAUUSD+ 9.6K
SOLUSD -118
NAS100ft.r 77
EURUSD+ -40
USDJPY+ -26
US2000.r -16
NAS100.r -151
XAGUSD+ 10K
DJ30ft.r -2
USOUSD+ 2
CL-OIL+ -8
JPN225ft.r -18
USDCHF+ 95
GER40ft.r 2
HK50ft.r -2
GBPUSD+ -4
GBPJPY+ -14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 4.1M
ETHUSD 1.2M
XAUUSD+ 204K
SOLUSD 16K
NAS100ft.r -72K
EURUSD+ -3.9K
USDJPY+ -3.7K
US2000.r -11K
NAS100.r -80K
XAGUSD+ 9.9K
DJ30ft.r -43K
USOUSD+ 68
CL-OIL+ -726
JPN225ft.r -82K
USDCHF+ 4.1K
GER40ft.r 2.1K
HK50ft.r -13K
GBPUSD+ -368
GBPJPY+ -401
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 719.90 USD
Худший трейд: -384 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 72
Макс. прибыль в серии: +4 486.17 USD
Макс. убыток в серии: -2 170.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal is running Remstone Expert Advisor with parameters:

  • Risk : 0,3 %

More info @ remstone.eu

Register to Startrader using this link to have exact same results !

Нет отзывов
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged on the signal account
2025.11.16 21:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.10.30 15:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 02:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.28 23:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 15:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 12:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Remstone Club
44%
0
0
USD
142K
USD
41
89%
688
37%
50%
3.06
34.83
USD
4%
1:30
