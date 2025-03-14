- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
569
利益トレード:
528 (92.79%)
損失トレード:
41 (7.21%)
ベストトレード:
342.02 CZK
最悪のトレード:
-2 371.80 CZK
総利益:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
総損失:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
最大連続の勝ち:
71 (1 224.64 CZK)
最大連続利益:
1 224.64 CZK (71)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
95.42%
最大入金額:
74.30%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
227 (39.89%)
短いトレード:
342 (60.11%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.77 CZK
平均利益:
13.43 CZK
平均損失:
-162.29 CZK
最大連続の負け:
4 (-1 179.17 CZK)
最大連続損失:
-2 371.80 CZK (1)
月間成長:
-2.55%
年間予想:
-30.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CZK
最大の:
2 781.97 CZK (8.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.45% (2 781.97 CZK)
エクイティによる:
15.51% (5 066.49 CZK)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|548
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_ecn
|21
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_ecn
|16K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +342.02 CZK
最悪のトレード: -2 372 CZK
最大連続の勝ち: 71
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 224.64 CZK
最大連続損失: -1 179.17 CZK
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
1%
0
0
USD
USD
30K
CZK
CZK
43
0%
569
92%
95%
1.06
0.77
CZK
CZK
16%
1:100