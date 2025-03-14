シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
レビュー0件
信頼性
43週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
569
利益トレード:
528 (92.79%)
損失トレード:
41 (7.21%)
ベストトレード:
342.02 CZK
最悪のトレード:
-2 371.80 CZK
総利益:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
総損失:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
最大連続の勝ち:
71 (1 224.64 CZK)
最大連続利益:
1 224.64 CZK (71)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
95.42%
最大入金額:
74.30%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
0.16
長いトレード:
227 (39.89%)
短いトレード:
342 (60.11%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.77 CZK
平均利益:
13.43 CZK
平均損失:
-162.29 CZK
最大連続の負け:
4 (-1 179.17 CZK)
最大連続損失:
-2 371.80 CZK (1)
月間成長:
-2.55%
年間予想:
-30.99%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 CZK
最大の:
2 781.97 CZK (8.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.45% (2 781.97 CZK)
エクイティによる:
15.51% (5 066.49 CZK)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +342.02 CZK
最悪のトレード: -2 372 CZK
最大連続の勝ち: 71
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 224.64 CZK
最大連続損失: -1 179.17 CZK

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PurpleTrading-04Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
