- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
569
盈利交易:
528 (92.79%)
亏损交易:
41 (7.21%)
最好交易:
342.02 CZK
最差交易:
-2 371.80 CZK
毛利:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
毛利亏损:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
最大连续赢利:
71 (1 224.64 CZK)
最大连续盈利:
1 224.64 CZK (71)
夏普比率:
0.01
交易活动:
95.42%
最大入金加载:
74.30%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.16
长期交易:
227 (39.89%)
短期交易:
342 (60.11%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.77 CZK
平均利润:
13.43 CZK
平均损失:
-162.29 CZK
最大连续失误:
4 (-1 179.17 CZK)
最大连续亏损:
-2 371.80 CZK (1)
每月增长:
-2.55%
年度预测:
-30.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CZK
最大值:
2 781.97 CZK (8.45%)
相对跌幅:
结余:
8.45% (2 781.97 CZK)
净值:
15.51% (5 066.49 CZK)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|548
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_ecn
|21
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_ecn
|16K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +342.02 CZK
最差交易: -2 372 CZK
最大连续赢利: 71
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 224.64 CZK
最大连续亏损: -1 179.17 CZK
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PurpleTrading-04Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
1%
0
0
USD
USD
30K
CZK
CZK
43
0%
569
92%
95%
1.06
0.77
CZK
CZK
16%
1:100