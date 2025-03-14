信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0条评论
可靠性
43
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
569
盈利交易:
528 (92.79%)
亏损交易:
41 (7.21%)
最好交易:
342.02 CZK
最差交易:
-2 371.80 CZK
毛利:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
毛利亏损:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
最大连续赢利:
71 (1 224.64 CZK)
最大连续盈利:
1 224.64 CZK (71)
夏普比率:
0.01
交易活动:
95.42%
最大入金加载:
74.30%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
21 小时
采收率:
0.16
长期交易:
227 (39.89%)
短期交易:
342 (60.11%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.77 CZK
平均利润:
13.43 CZK
平均损失:
-162.29 CZK
最大连续失误:
4 (-1 179.17 CZK)
最大连续亏损:
-2 371.80 CZK (1)
每月增长:
-2.55%
年度预测:
-30.99%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 CZK
最大值:
2 781.97 CZK (8.45%)
相对跌幅:
结余:
8.45% (2 781.97 CZK)
净值:
15.51% (5 066.49 CZK)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +342.02 CZK
最差交易: -2 372 CZK
最大连续赢利: 71
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 224.64 CZK
最大连续亏损: -1 179.17 CZK

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PurpleTrading-04Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MARTINA PURPLE MT4
每月100 USD
1%
0
0
USD
30K
CZK
43
0%
569
92%
95%
1.06
0.77
CZK
16%
1:100
