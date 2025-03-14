- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
569
Прибыльных трейдов:
528 (92.79%)
Убыточных трейдов:
41 (7.21%)
Лучший трейд:
342.02 CZK
Худший трейд:
-2 371.80 CZK
Общая прибыль:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Общий убыток:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (1 224.64 CZK)
Макс. прибыль в серии:
1 224.64 CZK (71)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
95.42%
Макс. загрузка депозита:
74.30%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
227 (39.89%)
Коротких трейдов:
342 (60.11%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.77 CZK
Средняя прибыль:
13.43 CZK
Средний убыток:
-162.29 CZK
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 179.17 CZK)
Макс. убыток в серии:
-2 371.80 CZK (1)
Прирост в месяц:
-2.55%
Годовой прогноз:
-30.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CZK
Максимальная:
2 781.97 CZK (8.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.45% (2 781.97 CZK)
По эквити:
15.51% (5 066.49 CZK)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|548
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_ecn
|21
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_ecn
|16K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +342.02 CZK
Худший трейд: -2 372 CZK
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 224.64 CZK
Макс. убыток в серии: -1 179.17 CZK
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
