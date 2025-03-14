СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
569
Прибыльных трейдов:
528 (92.79%)
Убыточных трейдов:
41 (7.21%)
Лучший трейд:
342.02 CZK
Худший трейд:
-2 371.80 CZK
Общая прибыль:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Общий убыток:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (1 224.64 CZK)
Макс. прибыль в серии:
1 224.64 CZK (71)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
95.42%
Макс. загрузка депозита:
74.30%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
227 (39.89%)
Коротких трейдов:
342 (60.11%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.77 CZK
Средняя прибыль:
13.43 CZK
Средний убыток:
-162.29 CZK
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 179.17 CZK)
Макс. убыток в серии:
-2 371.80 CZK (1)
Прирост в месяц:
-2.55%
Годовой прогноз:
-30.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 CZK
Максимальная:
2 781.97 CZK (8.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.45% (2 781.97 CZK)
По эквити:
15.51% (5 066.49 CZK)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +342.02 CZK
Худший трейд: -2 372 CZK
Макс. серия выигрышей: 71
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 224.64 CZK
Макс. убыток в серии: -1 179.17 CZK

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.