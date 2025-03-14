SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
569
Transacciones Rentables:
528 (92.79%)
Transacciones Irrentables:
41 (7.21%)
Mejor transacción:
342.02 CZK
Peor transacción:
-2 371.80 CZK
Beneficio Bruto:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
71 (1 224.64 CZK)
Beneficio máximo consecutivo:
1 224.64 CZK (71)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
95.42%
Carga máxima del depósito:
74.30%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
0.16
Transacciones Largas:
227 (39.89%)
Transacciones Cortas:
342 (60.11%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.77 CZK
Beneficio medio:
13.43 CZK
Pérdidas medias:
-162.29 CZK
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 179.17 CZK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 371.80 CZK (1)
Crecimiento al mes:
-2.55%
Pronóstico anual:
-30.99%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 CZK
Máxima:
2 781.97 CZK (8.45%)
Reducción relativa:
De balance:
8.45% (2 781.97 CZK)
De fondos:
15.51% (5 066.49 CZK)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +342.02 CZK
Peor transacción: -2 372 CZK
Máximo de ganancias consecutivas: 71
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 224.64 CZK
Pérdidas máximas consecutivas: -1 179.17 CZK

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PurpleTrading-04Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MARTINA PURPLE MT4
100 USD al mes
1%
0
0
USD
30K
CZK
43
0%
569
92%
95%
1.06
0.77
CZK
16%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.