Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
569
Negociações com lucro:
528 (92.79%)
Negociações com perda:
41 (7.21%)
Melhor negociação:
342.02 CZK
Pior negociação:
-2 371.80 CZK
Lucro bruto:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Perda bruta:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (1 224.64 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
1 224.64 CZK (71)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
95.42%
Depósito máximo carregado:
74.30%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
227 (39.89%)
Negociações curtas:
342 (60.11%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.77 CZK
Lucro médio:
13.43 CZK
Perda média:
-162.29 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 179.17 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-2 371.80 CZK (1)
Crescimento mensal:
-2.55%
Previsão anual:
-30.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CZK
Máximo:
2 781.97 CZK (8.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.45% (2 781.97 CZK)
Pelo Capital Líquido:
15.51% (5 066.49 CZK)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +342.02 CZK
Pior negociação: -2 372 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 71
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 224.64 CZK
Máxima perda consecutiva: -1 179.17 CZK

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PurpleTrading-04Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
