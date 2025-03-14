- Crescimento
Negociações:
569
Negociações com lucro:
528 (92.79%)
Negociações com perda:
41 (7.21%)
Melhor negociação:
342.02 CZK
Pior negociação:
-2 371.80 CZK
Lucro bruto:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Perda bruta:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (1 224.64 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
1 224.64 CZK (71)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
95.42%
Depósito máximo carregado:
74.30%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.16
Negociações longas:
227 (39.89%)
Negociações curtas:
342 (60.11%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.77 CZK
Lucro médio:
13.43 CZK
Perda média:
-162.29 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 179.17 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-2 371.80 CZK (1)
Crescimento mensal:
-2.55%
Previsão anual:
-30.99%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 CZK
Máximo:
2 781.97 CZK (8.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.45% (2 781.97 CZK)
Pelo Capital Líquido:
15.51% (5 066.49 CZK)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|548
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_ecn
|21
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_ecn
|16K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +342.02 CZK
Pior negociação: -2 372 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 71
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 224.64 CZK
Máxima perda consecutiva: -1 179.17 CZK
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PurpleTrading-04Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
30K
CZK
CZK
43
0%
569
92%
95%
1.06
0.77
CZK
CZK
16%
1:100