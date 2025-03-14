SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
MARTINA PURPLE MT4

0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
470 (93.25%)
Loss Trade:
34 (6.75%)
Best Trade:
342.02 CZK
Worst Trade:
-549.85 CZK
Profitto lordo:
5 843.24 CZK (27 712 pips)
Perdita lorda:
-3 066.05 CZK (14 471 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (1 224.64 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
1 224.64 CZK (71)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
92.35%
Massimo carico di deposito:
74.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
194 (38.49%)
Short Trade:
310 (61.51%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
5.51 CZK
Profitto medio:
12.43 CZK
Perdita media:
-90.18 CZK
Massime perdite consecutive:
4 (-1 179.17 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-1 179.17 CZK (4)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CZK
Massimale:
1 243.45 CZK (3.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.85% (1 243.45 CZK)
Per equità:
15.51% (5 066.49 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_ecn 483
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_ecn 137
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_ecn 15K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +342.02 CZK
Worst Trade: -550 CZK
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 224.64 CZK
Massima perdita consecutiva: -1 179.17 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-04Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MARTINA PURPLE MT4
100USD al mese
9%
0
0
USD
33K
CZK
28
0%
504
93%
92%
1.90
5.51
CZK
16%
1:100
Copia

