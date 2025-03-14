- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
504
Profit Trade:
470 (93.25%)
Loss Trade:
34 (6.75%)
Best Trade:
342.02 CZK
Worst Trade:
-549.85 CZK
Profitto lordo:
5 843.24 CZK (27 712 pips)
Perdita lorda:
-3 066.05 CZK (14 471 pips)
Vincite massime consecutive:
71 (1 224.64 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
1 224.64 CZK (71)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
92.35%
Massimo carico di deposito:
74.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
194 (38.49%)
Short Trade:
310 (61.51%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
5.51 CZK
Profitto medio:
12.43 CZK
Perdita media:
-90.18 CZK
Massime perdite consecutive:
4 (-1 179.17 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-1 179.17 CZK (4)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 CZK
Massimale:
1 243.45 CZK (3.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.85% (1 243.45 CZK)
Per equità:
15.51% (5 066.49 CZK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|483
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD_ecn
|15K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +342.02 CZK
Worst Trade: -550 CZK
Vincite massime consecutive: 71
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 224.64 CZK
Massima perdita consecutiva: -1 179.17 CZK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-04Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
9%
0
0
USD
USD
33K
CZK
CZK
28
0%
504
93%
92%
1.90
5.51
CZK
CZK
16%
1:100