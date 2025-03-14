- 자본
트레이드:
569
이익 거래:
528 (92.79%)
손실 거래:
41 (7.21%)
최고의 거래:
342.02 CZK
최악의 거래:
-2 371.80 CZK
총 수익:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
총 손실:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
연속 최대 이익:
71 (1 224.64 CZK)
연속 최대 이익:
1 224.64 CZK (71)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
95.42%
최대 입금량:
74.30%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
0.16
롱(주식매수):
227 (39.89%)
숏(주식차입매도):
342 (60.11%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.77 CZK
평균 이익:
13.43 CZK
평균 손실:
-162.29 CZK
연속 최대 손실:
4 (-1 179.17 CZK)
연속 최대 손실:
-2 371.80 CZK (1)
월별 성장률:
-2.55%
연간 예측:
-30.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 CZK
최대한의:
2 781.97 CZK (8.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.45% (2 781.97 CZK)
자본금별:
15.51% (5 066.49 CZK)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|548
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD_ecn
|21
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD_ecn
|16K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PurpleTrading-04Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
