Signale / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
569
Gewinntrades:
528 (92.79%)
Verlusttrades:
41 (7.21%)
Bester Trade:
342.02 CZK
Schlechtester Trade:
-2 371.80 CZK
Bruttoprofit:
7 089.93 CZK (31 524 pips)
Bruttoverlust:
-6 653.71 CZK (17 745 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (1 224.64 CZK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 224.64 CZK (71)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
95.42%
Max deposit load:
74.30%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
0.16
Long-Positionen:
227 (39.89%)
Short-Positionen:
342 (60.11%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 CZK
Durchschnittlicher Profit:
13.43 CZK
Durchschnittlicher Verlust:
-162.29 CZK
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 179.17 CZK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 371.80 CZK (1)
Wachstum pro Monat :
-2.55%
Jahresprognose:
-30.99%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 CZK
Maximaler:
2 781.97 CZK (8.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.45% (2 781.97 CZK)
Kapital:
15.51% (5 066.49 CZK)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_ecn 548
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_ecn 21
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_ecn 16K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +342.02 CZK
Schlechtester Trade: -2 372 CZK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 71
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 224.64 CZK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 179.17 CZK

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PurpleTrading-04Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.08 20:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.27 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.43% of days out of 210 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
