- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
470 (93.25%)
Perte trades:
34 (6.75%)
Meilleure transaction:
342.02 CZK
Pire transaction:
-549.85 CZK
Bénéfice brut:
5 843.24 CZK (27 712 pips)
Perte brute:
-3 066.05 CZK (14 471 pips)
Gains consécutifs maximales:
71 (1 224.64 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
1 224.64 CZK (71)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
92.35%
Charge de dépôt maximale:
74.30%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2.23
Longs trades:
194 (38.49%)
Courts trades:
310 (61.51%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
5.51 CZK
Bénéfice moyen:
12.43 CZK
Perte moyenne:
-90.18 CZK
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 179.17 CZK)
Perte consécutive maximale:
-1 179.17 CZK (4)
Croissance mensuelle:
0.95%
Prévision annuelle:
11.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 CZK
Maximal:
1 243.45 CZK (3.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.85% (1 243.45 CZK)
Par fonds propres:
15.51% (5 066.49 CZK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|483
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD_ecn
|15K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +342.02 CZK
Pire transaction: -550 CZK
Gains consécutifs maximales: 71
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +1 224.64 CZK
Perte consécutive maximale: -1 179.17 CZK
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-04Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
33K
CZK
CZK
28
0%
504
93%
92%
1.90
5.51
CZK
CZK
16%
1:100