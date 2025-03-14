SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MARTINA PURPLE MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

MARTINA PURPLE MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
470 (93.25%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (6.75%)
En iyi işlem:
342.02 CZK
En kötü işlem:
-549.85 CZK
Brüt kâr:
5 843.24 CZK (27 712 pips)
Brüt zarar:
-3 066.05 CZK (14 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (1 224.64 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
1 224.64 CZK (71)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
92.35%
Maks. mevduat yükü:
74.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
194 (38.49%)
Satış işlemleri:
310 (61.51%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
5.51 CZK
Ortalama kâr:
12.43 CZK
Ortalama zarar:
-90.18 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 179.17 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-1 179.17 CZK (4)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CZK
Maksimum:
1 243.45 CZK (3.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.85% (1 243.45 CZK)
Varlığa göre:
15.51% (5 066.49 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD_ecn 483
USDJPY_ecn 14
NSDQ_ecn 5
XAUUSD_ecn 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD_ecn 137
USDJPY_ecn 4
NSDQ_ecn -4
XAUUSD_ecn 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD_ecn 15K
USDJPY_ecn 721
NSDQ_ecn -1.5K
XAUUSD_ecn 96
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +342.02 CZK
En kötü işlem: -550 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 71
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 224.64 CZK
Maksimum ardışık zarar: -1 179.17 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-04Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.23 13:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.21 13:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.03.17 05:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.14 19:40
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.14 19:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.03.14 19:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MARTINA PURPLE MT4
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
33K
CZK
28
0%
504
93%
92%
1.90
5.51
CZK
16%
1:100
