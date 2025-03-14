- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
470 (93.25%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (6.75%)
En iyi işlem:
342.02 CZK
En kötü işlem:
-549.85 CZK
Brüt kâr:
5 843.24 CZK (27 712 pips)
Brüt zarar:
-3 066.05 CZK (14 471 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
71 (1 224.64 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
1 224.64 CZK (71)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
92.35%
Maks. mevduat yükü:
74.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
194 (38.49%)
Satış işlemleri:
310 (61.51%)
Kâr faktörü:
1.91
Beklenen getiri:
5.51 CZK
Ortalama kâr:
12.43 CZK
Ortalama zarar:
-90.18 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 179.17 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-1 179.17 CZK (4)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 CZK
Maksimum:
1 243.45 CZK (3.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.85% (1 243.45 CZK)
Varlığa göre:
15.51% (5 066.49 CZK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD_ecn
|483
|USDJPY_ecn
|14
|NSDQ_ecn
|5
|XAUUSD_ecn
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD_ecn
|137
|USDJPY_ecn
|4
|NSDQ_ecn
|-4
|XAUUSD_ecn
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD_ecn
|15K
|USDJPY_ecn
|721
|NSDQ_ecn
|-1.5K
|XAUUSD_ecn
|96
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-04Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
USD
33K
CZK
CZK
28
0%
504
93%
92%
1.90
5.51
CZK
CZK
16%
1:100