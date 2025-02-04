シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Fpg002
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
レビュー0件
信頼性
59週間
0 / 0 USD
月額  48  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 461
利益トレード:
5 845 (78.34%)
損失トレード:
1 616 (21.66%)
ベストトレード:
820.00 USD
最悪のトレード:
-566.05 USD
総利益:
51 156.18 USD (619 500 pips)
総損失:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
最大連続の勝ち:
40 (96.94 USD)
最大連続利益:
2 891.93 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
26.87%
最大入金額:
6.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
3.16
長いトレード:
4 111 (55.10%)
短いトレード:
3 350 (44.90%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
8.75 USD
平均損失:
-24.80 USD
最大連続の負け:
11 (-627.90 USD)
最大連続損失:
-2 922.63 USD (9)
月間成長:
2.14%
年間予想:
26.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 507.69 USD (11.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.70% (3 507.69 USD)
エクイティによる:
7.67% (1 426.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +820.00 USD
最悪のトレード: -566 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +96.94 USD
最大連続損失: -627.90 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
2025.12.05 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 00:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 01:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 18:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 03:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 17:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 10:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
