トレード:
7 461
利益トレード:
5 845 (78.34%)
損失トレード:
1 616 (21.66%)
ベストトレード:
820.00 USD
最悪のトレード:
-566.05 USD
総利益:
51 156.18 USD (619 500 pips)
総損失:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
最大連続の勝ち:
40 (96.94 USD)
最大連続利益:
2 891.93 USD (15)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
26.87%
最大入金額:
6.16%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
3.16
長いトレード:
4 111 (55.10%)
短いトレード:
3 350 (44.90%)
プロフィットファクター:
1.28
期待されたペイオフ:
1.48 USD
平均利益:
8.75 USD
平均損失:
-24.80 USD
最大連続の負け:
11 (-627.90 USD)
最大連続損失:
-2 922.63 USD (9)
月間成長:
2.14%
年間予想:
26.83%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 507.69 USD (11.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.70% (3 507.69 USD)
エクイティによる:
7.67% (1 426.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|6254
|EURAUD-P
|133
|GBPJPY-P
|104
|EURJPY-P
|74
|USDJPY-P
|73
|EURUSD-P
|67
|GBPAUD-P
|61
|NZDJPY-P
|54
|GBPCAD-P
|49
|CADJPY-P
|48
|AUDJPY-P
|48
|GBPNZD-P
|47
|EURCAD-P
|47
|CHFJPY-P
|44
|GBPUSD-P
|38
|AUDCHF-P
|38
|USDCHF-P
|35
|EURNZD-P
|30
|NZDCAD-P
|29
|NZDUSD-P
|27
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|USDCAD-P
|23
|AUDUSD-P
|22
|AUDNZD-P
|17
|AUDCAD-P
|16
|EURGBP-P
|13
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-P
|7.3K
|EURAUD-P
|416
|GBPJPY-P
|237
|EURJPY-P
|220
|USDJPY-P
|258
|EURUSD-P
|825
|GBPAUD-P
|143
|NZDJPY-P
|100
|GBPCAD-P
|97
|CADJPY-P
|84
|AUDJPY-P
|111
|GBPNZD-P
|118
|EURCAD-P
|109
|CHFJPY-P
|30
|GBPUSD-P
|121
|AUDCHF-P
|118
|USDCHF-P
|89
|EURNZD-P
|74
|NZDCAD-P
|61
|NZDUSD-P
|66
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|USDCAD-P
|88
|AUDUSD-P
|48
|AUDNZD-P
|16
|AUDCAD-P
|35
|EURGBP-P
|30
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-P
|75K
|EURAUD-P
|-3.8K
|GBPJPY-P
|1.2K
|EURJPY-P
|1K
|USDJPY-P
|-351
|EURUSD-P
|2.7K
|GBPAUD-P
|-549
|NZDJPY-P
|298
|GBPCAD-P
|-1.4K
|CADJPY-P
|636
|AUDJPY-P
|72
|GBPNZD-P
|-53
|EURCAD-P
|234
|CHFJPY-P
|-2.3K
|GBPUSD-P
|1.2K
|AUDCHF-P
|-3.1K
|USDCHF-P
|-237
|EURNZD-P
|522
|NZDCAD-P
|428
|NZDUSD-P
|505
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|USDCAD-P
|771
|AUDUSD-P
|428
|AUDNZD-P
|135
|AUDCAD-P
|410
|EURGBP-P
|217
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +820.00 USD
最悪のトレード: -566 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +96.94 USD
最大連続損失: -627.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FortunePrimeGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
レビューなし
