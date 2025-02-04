SignalsSections
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 reviews
Reliability
59 weeks
0 / 0 USD
Copy for 48 USD per month
growth since 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
7 461
Profit Trades:
5 845 (78.34%)
Loss Trades:
1 616 (21.66%)
Best trade:
820.00 USD
Worst trade:
-566.05 USD
Gross Profit:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Gross Loss:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Maximum consecutive wins:
40 (96.94 USD)
Maximal consecutive profit:
2 891.93 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
26.87%
Max deposit load:
6.16%
Latest trade:
5 hours ago
Trades per week:
24
Avg holding time:
51 minutes
Recovery Factor:
3.16
Long Trades:
4 111 (55.10%)
Short Trades:
3 350 (44.90%)
Profit Factor:
1.28
Expected Payoff:
1.48 USD
Average Profit:
8.75 USD
Average Loss:
-24.80 USD
Maximum consecutive losses:
11 (-627.90 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 922.63 USD (9)
Monthly growth:
4.48%
Annual Forecast:
57.05%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
3 507.69 USD (11.20%)
Relative drawdown:
By Balance:
15.70% (3 507.69 USD)
By Equity:
7.67% (1 426.30 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +820.00 USD
Worst trade: -566 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 9
Maximal consecutive profit: +96.94 USD
Maximal consecutive loss: -627.90 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FortunePrimeGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
No reviews
Fpg002
48 USD per month
72%
0
0
USD
21K
USD
59
98%
7 461
78%
27%
1.27
1.48
USD
16%
1:500
