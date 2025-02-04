СигналыРазделы
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 72%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 461
Прибыльных трейдов:
5 845 (78.34%)
Убыточных трейдов:
1 616 (21.66%)
Лучший трейд:
820.00 USD
Худший трейд:
-566.05 USD
Общая прибыль:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Общий убыток:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (96.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 891.93 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.87%
Макс. загрузка депозита:
6.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
4 111 (55.10%)
Коротких трейдов:
3 350 (44.90%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-627.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 922.63 USD (9)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
45.73%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 507.69 USD (11.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.70% (3 507.69 USD)
По эквити:
7.67% (1 426.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 6254
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 61
NZDJPY-P 54
GBPCAD-P 49
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 17
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 7.3K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 143
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 16
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P 75K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -549
NZDJPY-P 298
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 135
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +820.00 USD
Худший трейд: -566 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +96.94 USD
Макс. убыток в серии: -627.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
Нет отзывов
