- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 461
Прибыльных трейдов:
5 845 (78.34%)
Убыточных трейдов:
1 616 (21.66%)
Лучший трейд:
820.00 USD
Худший трейд:
-566.05 USD
Общая прибыль:
51 156.18 USD (619 500 pips)
Общий убыток:
-40 077.49 USD (544 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (96.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 891.93 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
26.87%
Макс. загрузка депозита:
6.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
4 111 (55.10%)
Коротких трейдов:
3 350 (44.90%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.48 USD
Средняя прибыль:
8.75 USD
Средний убыток:
-24.80 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-627.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 922.63 USD (9)
Прирост в месяц:
3.60%
Годовой прогноз:
45.73%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 507.69 USD (11.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.70% (3 507.69 USD)
По эквити:
7.67% (1 426.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|6254
|EURAUD-P
|133
|GBPJPY-P
|104
|EURJPY-P
|74
|USDJPY-P
|73
|EURUSD-P
|67
|GBPAUD-P
|61
|NZDJPY-P
|54
|GBPCAD-P
|49
|CADJPY-P
|48
|AUDJPY-P
|48
|GBPNZD-P
|47
|EURCAD-P
|47
|CHFJPY-P
|44
|GBPUSD-P
|38
|AUDCHF-P
|38
|USDCHF-P
|35
|EURNZD-P
|30
|NZDCAD-P
|29
|NZDUSD-P
|27
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|USDCAD-P
|23
|AUDUSD-P
|22
|AUDNZD-P
|17
|AUDCAD-P
|16
|EURGBP-P
|13
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|7.3K
|EURAUD-P
|416
|GBPJPY-P
|237
|EURJPY-P
|220
|USDJPY-P
|258
|EURUSD-P
|825
|GBPAUD-P
|143
|NZDJPY-P
|100
|GBPCAD-P
|97
|CADJPY-P
|84
|AUDJPY-P
|111
|GBPNZD-P
|118
|EURCAD-P
|109
|CHFJPY-P
|30
|GBPUSD-P
|121
|AUDCHF-P
|118
|USDCHF-P
|89
|EURNZD-P
|74
|NZDCAD-P
|61
|NZDUSD-P
|66
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|USDCAD-P
|88
|AUDUSD-P
|48
|AUDNZD-P
|16
|AUDCAD-P
|35
|EURGBP-P
|30
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|75K
|EURAUD-P
|-3.8K
|GBPJPY-P
|1.2K
|EURJPY-P
|1K
|USDJPY-P
|-351
|EURUSD-P
|2.7K
|GBPAUD-P
|-549
|NZDJPY-P
|298
|GBPCAD-P
|-1.4K
|CADJPY-P
|636
|AUDJPY-P
|72
|GBPNZD-P
|-53
|EURCAD-P
|234
|CHFJPY-P
|-2.3K
|GBPUSD-P
|1.2K
|AUDCHF-P
|-3.1K
|USDCHF-P
|-237
|EURNZD-P
|522
|NZDCAD-P
|428
|NZDUSD-P
|505
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|USDCAD-P
|771
|AUDUSD-P
|428
|AUDNZD-P
|135
|AUDCAD-P
|410
|EURGBP-P
|217
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +820.00 USD
Худший трейд: -566 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +96.94 USD
Макс. убыток в серии: -627.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
48 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
59
98%
7 461
78%
27%
1.27
1.48
USD
USD
16%
1:500