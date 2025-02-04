SegnaliSezioni
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 48 USD al mese
crescita dal 2024 58%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 043
Profit Trade:
2 988 (73.90%)
Loss Trade:
1 055 (26.09%)
Best Trade:
820.00 USD
Worst Trade:
-566.05 USD
Profitto lordo:
39 466.46 USD (309 229 pips)
Perdita lorda:
-30 022.19 USD (285 912 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (94.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 891.93 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
33.43%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
153
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
2 097 (51.87%)
Short Trade:
1 946 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
13.21 USD
Perdita media:
-28.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-627.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 922.63 USD (9)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
32.66%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 025.25 USD (9.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (3 025.25 USD)
Per equità:
1.36% (269.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 2982
EURAUD-P 126
GBPJPY-P 83
USDJPY-P 72
EURUSD-P 67
EURJPY-P 57
GBPNZD-P 47
GBPAUD-P 47
NZDJPY-P 46
CHFJPY-P 44
AUDJPY-P 41
AUDCHF-P 38
EURCAD-P 37
USDCHF-P 35
GBPUSD-P 34
CADJPY-P 34
EURNZD-P 30
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
GBPCAD-P 25
NZDUSD-P 25
NZDCAD-P 21
USDCAD-P 21
AUDUSD-P 21
AUDCAD-P 15
AUDNZD-P 14
EURGBP-P 11
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 5.9K
EURAUD-P 399
GBPJPY-P 204
USDJPY-P 256
EURUSD-P 825
EURJPY-P 205
GBPNZD-P 118
GBPAUD-P 114
NZDJPY-P 96
CHFJPY-P 30
AUDJPY-P 102
AUDCHF-P 118
EURCAD-P 97
USDCHF-P 89
GBPUSD-P 115
CADJPY-P 68
EURNZD-P 74
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
GBPCAD-P 70
NZDUSD-P 67
NZDCAD-P 54
USDCAD-P 89
AUDUSD-P 48
AUDCAD-P 36
AUDNZD-P 20
EURGBP-P 28
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 21K
EURAUD-P -4.1K
GBPJPY-P 1.7K
USDJPY-P -390
EURUSD-P 2.7K
EURJPY-P 1.1K
GBPNZD-P -53
GBPAUD-P -984
NZDJPY-P 284
CHFJPY-P -2.3K
AUDJPY-P -69
AUDCHF-P -3.1K
EURCAD-P 1K
USDCHF-P -237
GBPUSD-P 1.1K
CADJPY-P 655
EURNZD-P 522
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
GBPCAD-P 418
NZDUSD-P 534
NZDCAD-P 313
USDCAD-P 783
AUDUSD-P 428
AUDCAD-P 417
AUDNZD-P 232
EURGBP-P 197
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +820.00 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +94.25 USD
Massima perdita consecutiva: -627.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

全货币+黄金 半自动
Non ci sono recensioni
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 06:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.15 05:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.62% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.14 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 12:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
