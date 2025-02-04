- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 043
Profit Trade:
2 988 (73.90%)
Loss Trade:
1 055 (26.09%)
Best Trade:
820.00 USD
Worst Trade:
-566.05 USD
Profitto lordo:
39 466.46 USD (309 229 pips)
Perdita lorda:
-30 022.19 USD (285 912 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (94.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 891.93 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
33.43%
Massimo carico di deposito:
3.17%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
153
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.12
Long Trade:
2 097 (51.87%)
Short Trade:
1 946 (48.13%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
13.21 USD
Perdita media:
-28.46 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-627.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 922.63 USD (9)
Crescita mensile:
2.79%
Previsione annuale:
32.66%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 025.25 USD (9.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.26% (3 025.25 USD)
Per equità:
1.36% (269.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|2982
|EURAUD-P
|126
|GBPJPY-P
|83
|USDJPY-P
|72
|EURUSD-P
|67
|EURJPY-P
|57
|GBPNZD-P
|47
|GBPAUD-P
|47
|NZDJPY-P
|46
|CHFJPY-P
|44
|AUDJPY-P
|41
|AUDCHF-P
|38
|EURCAD-P
|37
|USDCHF-P
|35
|GBPUSD-P
|34
|CADJPY-P
|34
|EURNZD-P
|30
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|GBPCAD-P
|25
|NZDUSD-P
|25
|NZDCAD-P
|21
|USDCAD-P
|21
|AUDUSD-P
|21
|AUDCAD-P
|15
|AUDNZD-P
|14
|EURGBP-P
|11
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|5.9K
|EURAUD-P
|399
|GBPJPY-P
|204
|USDJPY-P
|256
|EURUSD-P
|825
|EURJPY-P
|205
|GBPNZD-P
|118
|GBPAUD-P
|114
|NZDJPY-P
|96
|CHFJPY-P
|30
|AUDJPY-P
|102
|AUDCHF-P
|118
|EURCAD-P
|97
|USDCHF-P
|89
|GBPUSD-P
|115
|CADJPY-P
|68
|EURNZD-P
|74
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|GBPCAD-P
|70
|NZDUSD-P
|67
|NZDCAD-P
|54
|USDCAD-P
|89
|AUDUSD-P
|48
|AUDCAD-P
|36
|AUDNZD-P
|20
|EURGBP-P
|28
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|21K
|EURAUD-P
|-4.1K
|GBPJPY-P
|1.7K
|USDJPY-P
|-390
|EURUSD-P
|2.7K
|EURJPY-P
|1.1K
|GBPNZD-P
|-53
|GBPAUD-P
|-984
|NZDJPY-P
|284
|CHFJPY-P
|-2.3K
|AUDJPY-P
|-69
|AUDCHF-P
|-3.1K
|EURCAD-P
|1K
|USDCHF-P
|-237
|GBPUSD-P
|1.1K
|CADJPY-P
|655
|EURNZD-P
|522
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|GBPCAD-P
|418
|NZDUSD-P
|534
|NZDCAD-P
|313
|USDCAD-P
|783
|AUDUSD-P
|428
|AUDCAD-P
|417
|AUDNZD-P
|232
|EURGBP-P
|197
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +820.00 USD
Worst Trade: -566 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +94.25 USD
Massima perdita consecutiva: -627.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
全货币+黄金 半自动
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
48USD al mese
58%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
46
97%
4 043
73%
33%
1.31
2.34
USD
USD
13%
1:500