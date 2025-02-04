- 자본
- 축소
트레이드:
7 644
이익 거래:
6 001 (78.50%)
손실 거래:
1 643 (21.49%)
최고의 거래:
820.00 USD
최악의 거래:
-566.05 USD
총 수익:
51 694.68 USD (633 299 pips)
총 손실:
-40 439.24 USD (555 024 pips)
연속 최대 이익:
40 (96.94 USD)
연속 최대 이익:
2 891.93 USD (15)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
22.57%
최대 입금량:
6.16%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
4 192 (54.84%)
숏(주식차입매도):
3 452 (45.16%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
8.61 USD
평균 손실:
-24.61 USD
연속 최대 손실:
11 (-627.90 USD)
연속 최대 손실:
-2 922.63 USD (9)
월별 성장률:
0.97%
연간 예측:
12.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 507.69 USD (11.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.70% (3 507.69 USD)
자본금별:
7.67% (1 426.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|6432
|EURAUD-P
|133
|GBPJPY-P
|104
|EURJPY-P
|74
|USDJPY-P
|73
|EURUSD-P
|67
|GBPAUD-P
|63
|NZDJPY-P
|55
|GBPCAD-P
|50
|CADJPY-P
|48
|AUDJPY-P
|48
|GBPNZD-P
|47
|EURCAD-P
|47
|CHFJPY-P
|44
|GBPUSD-P
|38
|AUDCHF-P
|38
|USDCHF-P
|35
|EURNZD-P
|30
|NZDCAD-P
|29
|NZDUSD-P
|27
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|USDCAD-P
|23
|AUDUSD-P
|22
|AUDNZD-P
|18
|AUDCAD-P
|16
|EURGBP-P
|13
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-P
|7.5K
|EURAUD-P
|416
|GBPJPY-P
|237
|EURJPY-P
|220
|USDJPY-P
|258
|EURUSD-P
|825
|GBPAUD-P
|142
|NZDJPY-P
|100
|GBPCAD-P
|97
|CADJPY-P
|84
|AUDJPY-P
|111
|GBPNZD-P
|118
|EURCAD-P
|109
|CHFJPY-P
|30
|GBPUSD-P
|121
|AUDCHF-P
|118
|USDCHF-P
|89
|EURNZD-P
|74
|NZDCAD-P
|61
|NZDUSD-P
|66
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|USDCAD-P
|88
|AUDUSD-P
|48
|AUDNZD-P
|15
|AUDCAD-P
|35
|EURGBP-P
|30
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-P
|78K
|EURAUD-P
|-3.8K
|GBPJPY-P
|1.2K
|EURJPY-P
|1K
|USDJPY-P
|-351
|EURUSD-P
|2.7K
|GBPAUD-P
|-583
|NZDJPY-P
|301
|GBPCAD-P
|-1.4K
|CADJPY-P
|636
|AUDJPY-P
|72
|GBPNZD-P
|-53
|EURCAD-P
|234
|CHFJPY-P
|-2.3K
|GBPUSD-P
|1.2K
|AUDCHF-P
|-3.1K
|USDCHF-P
|-237
|EURNZD-P
|522
|NZDCAD-P
|428
|NZDUSD-P
|505
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|USDCAD-P
|771
|AUDUSD-P
|428
|AUDNZD-P
|96
|AUDCAD-P
|410
|EURGBP-P
|217
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +820.00 USD
최악의 거래: -566 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +96.94 USD
연속 최대 손실: -627.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 48 USD
73%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
62
98%
7 644
78%
23%
1.27
1.47
USD
USD
16%
1:500