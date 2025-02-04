시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Fpg002
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 리뷰
안정성
62
0 / 0 USD
월별 48 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 73%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 644
이익 거래:
6 001 (78.50%)
손실 거래:
1 643 (21.49%)
최고의 거래:
820.00 USD
최악의 거래:
-566.05 USD
총 수익:
51 694.68 USD (633 299 pips)
총 손실:
-40 439.24 USD (555 024 pips)
연속 최대 이익:
40 (96.94 USD)
연속 최대 이익:
2 891.93 USD (15)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
22.57%
최대 입금량:
6.16%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
56
평균 유지 시간:
50 분
회복 요인:
3.21
롱(주식매수):
4 192 (54.84%)
숏(주식차입매도):
3 452 (45.16%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
1.47 USD
평균 이익:
8.61 USD
평균 손실:
-24.61 USD
연속 최대 손실:
11 (-627.90 USD)
연속 최대 손실:
-2 922.63 USD (9)
월별 성장률:
0.97%
연간 예측:
12.28%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 507.69 USD (11.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.70% (3 507.69 USD)
자본금별:
7.67% (1 426.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD-P 6432
EURAUD-P 133
GBPJPY-P 104
EURJPY-P 74
USDJPY-P 73
EURUSD-P 67
GBPAUD-P 63
NZDJPY-P 55
GBPCAD-P 50
CADJPY-P 48
AUDJPY-P 48
GBPNZD-P 47
EURCAD-P 47
CHFJPY-P 44
GBPUSD-P 38
AUDCHF-P 38
USDCHF-P 35
EURNZD-P 30
NZDCAD-P 29
NZDUSD-P 27
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
USDCAD-P 23
AUDUSD-P 22
AUDNZD-P 18
AUDCAD-P 16
EURGBP-P 13
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD-P 7.5K
EURAUD-P 416
GBPJPY-P 237
EURJPY-P 220
USDJPY-P 258
EURUSD-P 825
GBPAUD-P 142
NZDJPY-P 100
GBPCAD-P 97
CADJPY-P 84
AUDJPY-P 111
GBPNZD-P 118
EURCAD-P 109
CHFJPY-P 30
GBPUSD-P 121
AUDCHF-P 118
USDCHF-P 89
EURNZD-P 74
NZDCAD-P 61
NZDUSD-P 66
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
USDCAD-P 88
AUDUSD-P 48
AUDNZD-P 15
AUDCAD-P 35
EURGBP-P 30
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD-P 78K
EURAUD-P -3.8K
GBPJPY-P 1.2K
EURJPY-P 1K
USDJPY-P -351
EURUSD-P 2.7K
GBPAUD-P -583
NZDJPY-P 301
GBPCAD-P -1.4K
CADJPY-P 636
AUDJPY-P 72
GBPNZD-P -53
EURCAD-P 234
CHFJPY-P -2.3K
GBPUSD-P 1.2K
AUDCHF-P -3.1K
USDCHF-P -237
EURNZD-P 522
NZDCAD-P 428
NZDUSD-P 505
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
USDCAD-P 771
AUDUSD-P 428
AUDNZD-P 96
AUDCAD-P 410
EURGBP-P 217
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +820.00 USD
최악의 거래: -566 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +96.94 USD
연속 최대 손실: -627.90 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FortunePrimeGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

全货币+黄金 半自动，最低跟随5000,0.01
리뷰 없음
