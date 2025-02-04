SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Fpg002
Zhao Ke

Fpg002

Zhao Ke
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 48 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 58%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 043
Kârla kapanan işlemler:
2 988 (73.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 055 (26.09%)
En iyi işlem:
820.00 USD
En kötü işlem:
-566.05 USD
Brüt kâr:
39 466.46 USD (309 229 pips)
Brüt zarar:
-30 022.19 USD (285 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (94.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 891.93 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
33.43%
Maks. mevduat yükü:
3.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
2 097 (51.87%)
Satış işlemleri:
1 946 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
13.21 USD
Ortalama zarar:
-28.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-627.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 922.63 USD (9)
Aylık büyüme:
2.62%
Yıllık tahmin:
32.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 025.25 USD (9.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (3 025.25 USD)
Varlığa göre:
1.36% (269.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 2982
EURAUD-P 126
GBPJPY-P 83
USDJPY-P 72
EURUSD-P 67
EURJPY-P 57
GBPNZD-P 47
GBPAUD-P 47
NZDJPY-P 46
CHFJPY-P 44
AUDJPY-P 41
AUDCHF-P 38
EURCAD-P 37
USDCHF-P 35
GBPUSD-P 34
CADJPY-P 34
EURNZD-P 30
NZDCHF-P 26
GBPCHF-P 26
GBPCAD-P 25
NZDUSD-P 25
NZDCAD-P 21
USDCAD-P 21
AUDUSD-P 21
AUDCAD-P 15
AUDNZD-P 14
EURGBP-P 11
EURCHF-P 10
CADCHF-P 7
XAGUSD-P 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 5.9K
EURAUD-P 399
GBPJPY-P 204
USDJPY-P 256
EURUSD-P 825
EURJPY-P 205
GBPNZD-P 118
GBPAUD-P 114
NZDJPY-P 96
CHFJPY-P 30
AUDJPY-P 102
AUDCHF-P 118
EURCAD-P 97
USDCHF-P 89
GBPUSD-P 115
CADJPY-P 68
EURNZD-P 74
NZDCHF-P 57
GBPCHF-P 99
GBPCAD-P 70
NZDUSD-P 67
NZDCAD-P 54
USDCAD-P 89
AUDUSD-P 48
AUDCAD-P 36
AUDNZD-P 20
EURGBP-P 28
EURCHF-P 44
CADCHF-P 41
XAGUSD-P 19
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 21K
EURAUD-P -4.1K
GBPJPY-P 1.7K
USDJPY-P -390
EURUSD-P 2.7K
EURJPY-P 1.1K
GBPNZD-P -53
GBPAUD-P -984
NZDJPY-P 284
CHFJPY-P -2.3K
AUDJPY-P -69
AUDCHF-P -3.1K
EURCAD-P 1K
USDCHF-P -237
GBPUSD-P 1.1K
CADJPY-P 655
EURNZD-P 522
NZDCHF-P -251
GBPCHF-P 708
GBPCAD-P 418
NZDUSD-P 534
NZDCAD-P 313
USDCAD-P 783
AUDUSD-P 428
AUDCAD-P 417
AUDNZD-P 232
EURGBP-P 197
EURCHF-P 318
CADCHF-P 322
XAGUSD-P 27
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +820.00 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +94.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -627.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

全货币+黄金 半自动
İnceleme yok
2025.08.13 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.10 23:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 14:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 00:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.14 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 05:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 06:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.15 05:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 02:55
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.62% of days out of 185 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
No swaps are charged
2025.04.08 03:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.14 13:57
No swaps are charged on the signal account
2025.03.13 16:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 12:46
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fpg002
Ayda 48 USD
58%
0
0
USD
20K
USD
46
97%
4 043
73%
33%
1.31
2.34
USD
13%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.