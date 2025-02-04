- Büyüme
İşlemler:
4 043
Kârla kapanan işlemler:
2 988 (73.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 055 (26.09%)
En iyi işlem:
820.00 USD
En kötü işlem:
-566.05 USD
Brüt kâr:
39 466.46 USD (309 229 pips)
Brüt zarar:
-30 022.19 USD (285 912 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (94.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 891.93 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
33.43%
Maks. mevduat yükü:
3.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
153
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.12
Alış işlemleri:
2 097 (51.87%)
Satış işlemleri:
1 946 (48.13%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
13.21 USD
Ortalama zarar:
-28.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-627.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 922.63 USD (9)
Aylık büyüme:
2.62%
Yıllık tahmin:
32.66%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 025.25 USD (9.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.26% (3 025.25 USD)
Varlığa göre:
1.36% (269.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|2982
|EURAUD-P
|126
|GBPJPY-P
|83
|USDJPY-P
|72
|EURUSD-P
|67
|EURJPY-P
|57
|GBPNZD-P
|47
|GBPAUD-P
|47
|NZDJPY-P
|46
|CHFJPY-P
|44
|AUDJPY-P
|41
|AUDCHF-P
|38
|EURCAD-P
|37
|USDCHF-P
|35
|GBPUSD-P
|34
|CADJPY-P
|34
|EURNZD-P
|30
|NZDCHF-P
|26
|GBPCHF-P
|26
|GBPCAD-P
|25
|NZDUSD-P
|25
|NZDCAD-P
|21
|USDCAD-P
|21
|AUDUSD-P
|21
|AUDCAD-P
|15
|AUDNZD-P
|14
|EURGBP-P
|11
|EURCHF-P
|10
|CADCHF-P
|7
|XAGUSD-P
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|5.9K
|EURAUD-P
|399
|GBPJPY-P
|204
|USDJPY-P
|256
|EURUSD-P
|825
|EURJPY-P
|205
|GBPNZD-P
|118
|GBPAUD-P
|114
|NZDJPY-P
|96
|CHFJPY-P
|30
|AUDJPY-P
|102
|AUDCHF-P
|118
|EURCAD-P
|97
|USDCHF-P
|89
|GBPUSD-P
|115
|CADJPY-P
|68
|EURNZD-P
|74
|NZDCHF-P
|57
|GBPCHF-P
|99
|GBPCAD-P
|70
|NZDUSD-P
|67
|NZDCAD-P
|54
|USDCAD-P
|89
|AUDUSD-P
|48
|AUDCAD-P
|36
|AUDNZD-P
|20
|EURGBP-P
|28
|EURCHF-P
|44
|CADCHF-P
|41
|XAGUSD-P
|19
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|21K
|EURAUD-P
|-4.1K
|GBPJPY-P
|1.7K
|USDJPY-P
|-390
|EURUSD-P
|2.7K
|EURJPY-P
|1.1K
|GBPNZD-P
|-53
|GBPAUD-P
|-984
|NZDJPY-P
|284
|CHFJPY-P
|-2.3K
|AUDJPY-P
|-69
|AUDCHF-P
|-3.1K
|EURCAD-P
|1K
|USDCHF-P
|-237
|GBPUSD-P
|1.1K
|CADJPY-P
|655
|EURNZD-P
|522
|NZDCHF-P
|-251
|GBPCHF-P
|708
|GBPCAD-P
|418
|NZDUSD-P
|534
|NZDCAD-P
|313
|USDCAD-P
|783
|AUDUSD-P
|428
|AUDCAD-P
|417
|AUDNZD-P
|232
|EURGBP-P
|197
|EURCHF-P
|318
|CADCHF-P
|322
|XAGUSD-P
|27
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +820.00 USD
En kötü işlem: -566 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +94.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -627.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
全货币+黄金 半自动
İnceleme yok
