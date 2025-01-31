- 成長
トレード:
284
利益トレード:
221 (77.81%)
損失トレード:
63 (22.18%)
ベストトレード:
15.58 USD
最悪のトレード:
-26.01 USD
総利益:
725.96 USD (74 017 pips)
総損失:
-289.58 USD (27 948 pips)
最大連続の勝ち:
12 (33.61 USD)
最大連続利益:
33.61 USD (12)
シャープレシオ:
0.35
取引アクティビティ:
75.58%
最大入金額:
5.07%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.34
長いトレード:
135 (47.54%)
短いトレード:
149 (52.46%)
プロフィットファクター:
2.51
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
3.28 USD
平均損失:
-4.60 USD
最大連続の負け:
3 (-14.48 USD)
最大連続損失:
-26.01 USD (1)
月間成長:
7.00%
年間予想:
84.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
35.35 USD (5.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.30% (35.35 USD)
エクイティによる:
27.83% (175.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.58 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +33.61 USD
最大連続損失: -14.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
