交易:
283
盈利交易:
220 (77.73%)
亏损交易:
63 (22.26%)
最好交易:
15.58 USD
最差交易:
-26.01 USD
毛利:
723.49 USD (73 768 pips)
毛利亏损:
-289.58 USD (27 948 pips)
最大连续赢利:
12 (33.61 USD)
最大连续盈利:
33.61 USD (12)
夏普比率:
0.35
交易活动:
75.58%
最大入金加载:
5.07%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
12.27
长期交易:
134 (47.35%)
短期交易:
149 (52.65%)
利润因子:
2.50
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
3.29 USD
平均损失:
-4.60 USD
最大连续失误:
3 (-14.48 USD)
最大连续亏损:
-26.01 USD (1)
每月增长:
7.70%
年度预测:
93.45%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
35.35 USD (5.30%)
相对跌幅:
结余:
5.30% (35.35 USD)
净值:
27.83% (175.53 USD)
交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|434
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +15.58 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +33.61 USD
最大连续亏损: -14.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ECMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
