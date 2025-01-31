- Büyüme
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
185 (78.05%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (21.94%)
En iyi işlem:
15.58 USD
En kötü işlem:
-26.01 USD
Brüt kâr:
606.98 USD (61 882 pips)
Brüt zarar:
-248.30 USD (24 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.61 USD (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
80.82%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
107 (45.15%)
Satış işlemleri:
130 (54.85%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.01 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Yıllık tahmin:
39.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.35 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (35.35 USD)
Varlığa göre:
27.83% (175.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|359
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|38K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.58 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
