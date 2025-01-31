SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PeacockFeather GBP
Quan Hui Guo

PeacockFeather GBP

Quan Hui Guo
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
185 (78.05%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (21.94%)
En iyi işlem:
15.58 USD
En kötü işlem:
-26.01 USD
Brüt kâr:
606.98 USD (61 882 pips)
Brüt zarar:
-248.30 USD (24 007 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (33.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.61 USD (12)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
80.82%
Maks. mevduat yükü:
5.07%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
10.15
Alış işlemleri:
107 (45.15%)
Satış işlemleri:
130 (54.85%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
3.28 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.01 USD (1)
Aylık büyüme:
3.25%
Yıllık tahmin:
39.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.35 USD (5.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.30% (35.35 USD)
Varlığa göre:
27.83% (175.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 237
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 359
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 38K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.58 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +33.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-Prime
4.42 × 24
Exness-Real
4.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
6.58 × 12
Alpari-Pro.ECN2
8.50 × 2
CXMTradingLtd-Real
11.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
13.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
27.00 × 1
İnceleme yok
2025.04.08 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
