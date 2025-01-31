- Wachstum
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
221 (77.81%)
Verlusttrades:
63 (22.18%)
Bester Trade:
15.58 USD
Schlechtester Trade:
-26.01 USD
Bruttoprofit:
725.96 USD (74 017 pips)
Bruttoverlust:
-289.58 USD (27 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (33.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.61 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
75.58%
Max deposit load:
5.07%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.34
Long-Positionen:
135 (47.54%)
Short-Positionen:
149 (52.46%)
Profit-Faktor:
2.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.35%
Jahresprognose:
77.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.35 USD (5.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.30% (35.35 USD)
Kapital:
27.83% (175.53 USD)
Bester Trade: +15.58 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
