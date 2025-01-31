SignaleKategorien
Quan Hui Guo

PeacockFeather GBPUSD

Quan Hui Guo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 104%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
284
Gewinntrades:
221 (77.81%)
Verlusttrades:
63 (22.18%)
Bester Trade:
15.58 USD
Schlechtester Trade:
-26.01 USD
Bruttoprofit:
725.96 USD (74 017 pips)
Bruttoverlust:
-289.58 USD (27 948 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (33.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
33.61 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.35
Trading-Aktivität:
75.58%
Max deposit load:
5.07%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.34
Long-Positionen:
135 (47.54%)
Short-Positionen:
149 (52.46%)
Profit-Faktor:
2.51
Mathematische Gewinnerwartung:
1.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-14.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-26.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
6.35%
Jahresprognose:
77.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
35.35 USD (5.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.30% (35.35 USD)
Kapital:
27.83% (175.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 284
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 436
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.58 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-Prime
4.42 × 24
Exness-Real
4.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
6.58 × 12
Alpari-Pro.ECN2
8.50 × 2
CXMTradingLtd-Real
11.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
13.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
27.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.04.08 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.