- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
284
Negociações com lucro:
221 (77.81%)
Negociações com perda:
63 (22.18%)
Melhor negociação:
15.58 USD
Pior negociação:
-26.01 USD
Lucro bruto:
725.96 USD (74 017 pips)
Perda bruta:
-289.58 USD (27 948 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (33.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.61 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.35
Atividade de negociação:
75.58%
Depósito máximo carregado:
5.07%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
12.34
Negociações longas:
135 (47.54%)
Negociações curtas:
149 (52.46%)
Fator de lucro:
2.51
Valor esperado:
1.54 USD
Lucro médio:
3.28 USD
Perda média:
-4.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-14.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-26.01 USD (1)
Crescimento mensal:
7.00%
Previsão anual:
84.91%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
35.35 USD (5.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.30% (35.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.83% (175.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.58 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +33.61 USD
Máxima perda consecutiva: -14.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
