- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
237
Profit Trade:
185 (78.05%)
Loss Trade:
52 (21.94%)
Best Trade:
15.58 USD
Worst Trade:
-26.01 USD
Profitto lordo:
606.98 USD (61 882 pips)
Perdita lorda:
-248.30 USD (24 007 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (33.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.61 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
80.82%
Massimo carico di deposito:
5.07%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
10.15
Long Trade:
107 (45.15%)
Short Trade:
130 (54.85%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-4.78 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-14.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-26.01 USD (1)
Crescita mensile:
3.25%
Previsione annuale:
39.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.35 USD (5.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.30% (35.35 USD)
Per equità:
27.83% (175.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|237
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|359
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|38K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.58 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +33.61 USD
Massima perdita consecutiva: -14.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
