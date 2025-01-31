СигналыРазделы
Quan Hui Guo

PeacockFeather GBPUSD

Quan Hui Guo
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 103%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
283
Прибыльных трейдов:
220 (77.73%)
Убыточных трейдов:
63 (22.26%)
Лучший трейд:
15.58 USD
Худший трейд:
-26.01 USD
Общая прибыль:
723.49 USD (73 768 pips)
Общий убыток:
-289.58 USD (27 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (33.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
75.58%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.27
Длинных трейдов:
134 (47.35%)
Коротких трейдов:
149 (52.65%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
3.29 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.01 USD (1)
Прирост в месяц:
7.70%
Годовой прогноз:
93.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.35 USD (5.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.30% (35.35 USD)
По эквити:
27.83% (175.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 283
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 434
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.58 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.61 USD
Макс. убыток в серии: -14.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN-2
0.00 × 4
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-Prime
4.42 × 24
Exness-Real
4.50 × 4
ICMarketsSC-Live09
6.58 × 12
Alpari-Pro.ECN2
8.50 × 2
CXMTradingLtd-Real
11.33 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
13.80 × 5
ICMarketsSC-Live06
27.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
Нет отзывов
2025.04.08 17:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.31 19:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
