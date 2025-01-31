- Прирост
Всего трейдов:
283
Прибыльных трейдов:
220 (77.73%)
Убыточных трейдов:
63 (22.26%)
Лучший трейд:
15.58 USD
Худший трейд:
-26.01 USD
Общая прибыль:
723.49 USD (73 768 pips)
Общий убыток:
-289.58 USD (27 948 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (33.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.61 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
75.58%
Макс. загрузка депозита:
5.07%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.27
Длинных трейдов:
134 (47.35%)
Коротких трейдов:
149 (52.65%)
Профит фактор:
2.50
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
3.29 USD
Средний убыток:
-4.60 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-14.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-26.01 USD (1)
Прирост в месяц:
7.70%
Годовой прогноз:
93.45%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
35.35 USD (5.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.30% (35.35 USD)
По эквити:
27.83% (175.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|283
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|434
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +15.58 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +33.61 USD
Макс. убыток в серии: -14.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
103%
0
0
USD
USD
434
USD
USD
48
100%
283
77%
76%
2.49
1.53
USD
USD
28%
1:500