Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 4 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.25 × 8 RoboForex-Prime 4.42 × 24 Exness-Real 4.50 × 4 ICMarketsSC-Live09 6.58 × 12 Alpari-Pro.ECN2 8.50 × 2 CXMTradingLtd-Real 11.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live8 13.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 13.80 × 5 ICMarketsSC-Live06 27.00 × 1 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou