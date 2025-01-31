리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN-2 0.00 × 4 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.25 × 8 RoboForex-Prime 4.42 × 24 Exness-Real 4.50 × 4 ICMarketsSC-Live09 6.58 × 12 Alpari-Pro.ECN2 8.50 × 2 CXMTradingLtd-Real 11.33 × 3 TMGM.TradeMax-Live8 13.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 13.80 × 5 ICMarketsSC-Live06 27.00 × 1 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오