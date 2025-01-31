- 자본
트레이드:
297
이익 거래:
231 (77.77%)
손실 거래:
66 (22.22%)
최고의 거래:
15.58 USD
최악의 거래:
-26.01 USD
총 수익:
755.51 USD (77 016 pips)
총 손실:
-296.25 USD (28 581 pips)
연속 최대 이익:
12 (33.61 USD)
연속 최대 이익:
33.61 USD (12)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
75.58%
최대 입금량:
5.07%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.99
롱(주식매수):
140 (47.14%)
숏(주식차입매도):
157 (52.86%)
수익 요인:
2.55
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
3.27 USD
평균 손실:
-4.49 USD
연속 최대 손실:
3 (-14.48 USD)
연속 최대 손실:
-26.01 USD (1)
월별 성장률:
10.59%
연간 예측:
128.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
35.35 USD (5.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.30% (35.35 USD)
자본금별:
27.83% (175.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|297
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|459
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|49K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.58 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +33.61 USD
연속 최대 손실: -14.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
