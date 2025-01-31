- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
284
Transacciones Rentables:
221 (77.81%)
Transacciones Irrentables:
63 (22.18%)
Mejor transacción:
15.58 USD
Peor transacción:
-26.01 USD
Beneficio Bruto:
725.96 USD (74 017 pips)
Pérdidas Brutas:
-289.58 USD (27 948 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (33.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.61 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.35
Actividad comercial:
75.58%
Carga máxima del depósito:
5.07%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
12.34
Transacciones Largas:
135 (47.54%)
Transacciones Cortas:
149 (52.46%)
Factor de Beneficio:
2.51
Beneficio Esperado:
1.54 USD
Beneficio medio:
3.28 USD
Pérdidas medias:
-4.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-14.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-26.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.65%
Pronóstico anual:
92.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
35.35 USD (5.30%)
Reducción relativa:
De balance:
5.30% (35.35 USD)
De fondos:
27.83% (175.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|284
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|436
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +15.58 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +33.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ECMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-Prime
|4.42 × 24
|
Exness-Real
|4.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|6.58 × 12
|
Alpari-Pro.ECN2
|8.50 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|11.33 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|13.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|27.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
