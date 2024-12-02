シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
レビュー0件
信頼性
99週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
431
利益トレード:
208 (48.25%)
損失トレード:
223 (51.74%)
ベストトレード:
81.01 USD
最悪のトレード:
-52.13 USD
総利益:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
総損失:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
最大連続の勝ち:
7 (251.81 USD)
最大連続利益:
251.81 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
11.52%
最大入金額:
6.82%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.03
長いトレード:
251 (58.24%)
短いトレード:
180 (41.76%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
2.58 USD
平均利益:
23.74 USD
平均損失:
-17.17 USD
最大連続の負け:
12 (-22.76 USD)
最大連続損失:
-215.70 USD (6)
月間成長:
-2.14%
年間予想:
-26.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.55 USD
最大の:
275.77 USD (11.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.57% (225.42 USD)
エクイティによる:
1.81% (36.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
DE40 255
DE30 176
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
DE40 9
DE30 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
DE40 -80K
DE30 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +81.01 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +251.81 USD
最大連続損失: -22.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


レビューなし
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MULTIBANK INDEX DE40
999 USD/月
111%
0
0
USD
2.1K
USD
99
100%
431
48%
12%
1.28
2.58
USD
22%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください