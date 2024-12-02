- 成長
トレード:
431
利益トレード:
208 (48.25%)
損失トレード:
223 (51.74%)
ベストトレード:
81.01 USD
最悪のトレード:
-52.13 USD
総利益:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
総損失:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
最大連続の勝ち:
7 (251.81 USD)
最大連続利益:
251.81 USD (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
11.52%
最大入金額:
6.82%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
4.03
長いトレード:
251 (58.24%)
短いトレード:
180 (41.76%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
2.58 USD
平均利益:
23.74 USD
平均損失:
-17.17 USD
最大連続の負け:
12 (-22.76 USD)
最大連続損失:
-215.70 USD (6)
月間成長:
-2.14%
年間予想:
-26.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
180.55 USD
最大の:
275.77 USD (11.67%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.57% (225.42 USD)
エクイティによる:
1.81% (36.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|DE40
|255
|DE30
|176
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|DE40
|9
|DE30
|1.1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|DE40
|-80K
|DE30
|206K
ベストトレード: +81.01 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +251.81 USD
最大連続損失: -22.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MEXAtlantic-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
