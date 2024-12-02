SegnaliSezioni
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0 recensioni
Affidabilità
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 121%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
143 (55.64%)
Loss Trade:
114 (44.36%)
Best Trade:
81.01 USD
Worst Trade:
-52.13 USD
Profitto lordo:
4 587.24 USD (947 662 pips)
Perdita lorda:
-3 378.55 USD (772 059 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (251.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
8.47%
Massimo carico di deposito:
6.82%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
137 (53.31%)
Short Trade:
120 (46.69%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
32.08 USD
Perdita media:
-29.64 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-215.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.70 USD (6)
Crescita mensile:
-2.60%
Previsione annuale:
-31.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.55 USD
Massimale:
261.67 USD (12.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.57% (225.42 USD)
Per equità:
1.81% (36.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DE30 176
DE40 81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DE30 1.1K
DE40 107
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DE30 206K
DE40 -31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +251.81 USD
Massima perdita consecutiva: -215.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MEXAtlantic-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.02 19:00
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3.97% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
