- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
257
Profit Trade:
143 (55.64%)
Loss Trade:
114 (44.36%)
Best Trade:
81.01 USD
Worst Trade:
-52.13 USD
Profitto lordo:
4 587.24 USD (947 662 pips)
Perdita lorda:
-3 378.55 USD (772 059 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (251.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.81 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
8.47%
Massimo carico di deposito:
6.82%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
137 (53.31%)
Short Trade:
120 (46.69%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
4.70 USD
Profitto medio:
32.08 USD
Perdita media:
-29.64 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-215.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.70 USD (6)
Crescita mensile:
-2.60%
Previsione annuale:
-31.54%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
180.55 USD
Massimale:
261.67 USD (12.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.57% (225.42 USD)
Per equità:
1.81% (36.12 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE30
|176
|DE40
|81
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE30
|1.1K
|DE40
|107
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE30
|206K
|DE40
|-31K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +81.01 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +251.81 USD
Massima perdita consecutiva: -215.70 USD
FIFO, No martingale strategy
Fixed lot
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
121%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
86
100%
257
55%
8%
1.35
4.70
USD
USD
22%
1:500