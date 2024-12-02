- 成长
交易:
431
盈利交易:
208 (48.25%)
亏损交易:
223 (51.74%)
最好交易:
81.01 USD
最差交易:
-52.13 USD
毛利:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
毛利亏损:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
最大连续赢利:
7 (251.81 USD)
最大连续盈利:
251.81 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
11.52%
最大入金加载:
6.82%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.03
长期交易:
251 (58.24%)
短期交易:
180 (41.76%)
利润因子:
1.29
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
23.74 USD
平均损失:
-17.17 USD
最大连续失误:
12 (-22.76 USD)
最大连续亏损:
-215.70 USD (6)
每月增长:
-2.14%
年度预测:
-26.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.55 USD
最大值:
275.77 USD (11.67%)
相对跌幅:
结余:
21.57% (225.42 USD)
净值:
1.81% (36.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|DE40
|255
|DE30
|176
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|DE40
|9
|DE30
|1.1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|DE40
|-80K
|DE30
|206K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.01 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +251.81 USD
最大连续亏损: -22.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FIFO, No martingale strategy
.
Fixed lot
.
Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund
Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com
没有评论
