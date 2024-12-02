信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MULTIBANK INDEX DE40
KITTINU MUAYTENG

MULTIBANK INDEX DE40

KITTINU MUAYTENG
0条评论
可靠性
99
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 111%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
431
盈利交易:
208 (48.25%)
亏损交易:
223 (51.74%)
最好交易:
81.01 USD
最差交易:
-52.13 USD
毛利:
4 938.82 USD (1 244 759 pips)
毛利亏损:
-3 828.57 USD (1 118 147 pips)
最大连续赢利:
7 (251.81 USD)
最大连续盈利:
251.81 USD (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
11.52%
最大入金加载:
6.82%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 小时
采收率:
4.03
长期交易:
251 (58.24%)
短期交易:
180 (41.76%)
利润因子:
1.29
预期回报:
2.58 USD
平均利润:
23.74 USD
平均损失:
-17.17 USD
最大连续失误:
12 (-22.76 USD)
最大连续亏损:
-215.70 USD (6)
每月增长:
-2.14%
年度预测:
-26.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
180.55 USD
最大值:
275.77 USD (11.67%)
相对跌幅:
结余:
21.57% (225.42 USD)
净值:
1.81% (36.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
DE40 255
DE30 176
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
DE40 9
DE30 1.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
DE40 -80K
DE30 206K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +81.01 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +251.81 USD
最大连续亏损: -22.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MEXAtlantic-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

FIFO, No martingale strategy

.

Fixed lot

.

Need a Venture Capital to Series A, B or help to be a Hedge fund 

Please contact Directly : nu.pbrw@gmail.com


没有评论
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 13:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.27 13:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 05:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.13 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.31 09:04
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 4.7% of days out of 362 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.29 11:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.29 11:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.10 12:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
